El Cronista
Tecnología Martes 23 de Junio de 2020
Celulares más baratos que en EE.UU: hay pocos pero están “regalados”
Por qué dicen que es más barato comprar celulares acá que en Estados Unidos.
|MONEDAS
|Compra
|Venta
|DÓLAR B. NACIÓN
|0,0000
|67,5000
|72,5000
|DÓLAR BLUE
|-0,7813
|123,0000
|127,0000
|DÓLAR CDO C/LIQ
|1,1188
|-
|106,6667
|EURO
|0,8034
|79,3090
|79,3483
|REAL
|1,7617
|13,5326
|13,5401
|BITCOIN
|-0,3756
|9.642,2600
|9.646,7500
|TASAS
|Varia.
|Ultimo
|BADLAR PRIV. Pr. ARS
|1,2739
|29,8125
|C.MONEY PRIV 1RA 1D
|-29,4118
|12,0000
|C.MONEY PRIV 1RA 7D
|-27,7778
|13,0000
|LIBOR
|0,0531
|1,0546
|PLAZO FIJO
|0,0000
|30,0000
|PRESTAMO 1RA $ 30D
|-0,6628
|61,4500
|TNA 7 DIAS
|-0,3028
|46,0900
|BONOS
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|BODEN 2015
|0,0000
|1.424,50
|1.424,50
|BOGAR 2018
|0,0000
|9,82
|9,82
|BONAR X
|0,0000
|1.585,50
|1.585,50
|CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)
|0,0000
|106,00
|106,00
|CUPÓN PBI EN PESOS
|0,0000
|2,58
|2,58
|DISC USD NY
|0,0000
|67,00
|67,00
|GLOBAL 2017
|0,0000
|1.676,00
|1.676,00
|BOLSAS
|Varia.
|Puntos
|MERVAL
|0,0000
|40.344,3200
|BOVESPA
|0,9600
|95.335,9600
|DOW JONES
|0,8700
|26.024,9600
|S&P 500 INDEX
|0,7973
|3.117,8600
|NASDAQ
|0,7300
|10.056,4750
|FTSE 100
|1,1000
|7.273,4700
|NIKKEI
|-0,5800
|21.803,9500
|COMMODITIES
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|SOJA CHICAGO
|0,0856
|322,2423
|321,9668
|TRIGO CHICAGO
|0,1031
|178,3907
|178,2070
|MAIZ CHICAGO
|-0,6855
|128,3413
|129,2271
|SOJA ROSARIO
|0,0000
|226,0000
|226,0000
|PETROLEO BRENT
|0,2321
|43,1800
|43,0800
|PETROLEO WTI
|0,1964
|40,8100
|40,7300
|ORO
|0,9165
|1.772,8000
|1.756,7000
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