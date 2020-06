Trump suspende visados de trabajo para fomentar el empleo interno

El presidente Donald Trump amplió hasta fin de año las restricciones a la inmigración, con el argumento de ayudar así a los estadounidenses que sufren el impacto económico del coronavirus, aunque líderes empresariales evalúan que en realidad, reducirá la competitividad de Estados Unidos.

"Tenemos el deber moral de crear un sistema de inmigración que proteja las vidas y los empleos de nuestros ciudadanos", dijo Trump que ayer firmó una orden ejecutiva que afecta principalmente a trabajadores invitados cualificados, empleados sobre todo en la industria tecnológica y que pueden pasar varios años trabajando en el país (visados H-1B).

La suspensión hasta fin de 2020 compete a gran parte de los visados H-1B, H-2B (temporeros), H-4 (esposos de trabajadores con visado H-1B), L-1 (para ejecutivos de empresas que son destinados a EE.UU.) y algunos J-1 (para investigadores y académicos, de los que cada año se conceden unos 300.000).

Excepciones: en la cadena alimentaria

Entre las excepciones contempladas a esta restricción está la de los trabajadores "esenciales para la cadena de suministro alimentaria" del país o los que "satisfagan un interés nacional" conforme al criterio de las autoridades federales. La medida es una concesión a los republicanos y a los congresistas contrarios a la inmigración que habían pedido más dureza para proteger el empleo de los estadounidenses en un momento delicado de la economía.

"Colocar un cartel de 'no bienvenido' para ingenieros, ejecutivos, expertos en tecnología de la información, médicos, enfermeras y otros trabajadores no ayudará a nuestro país. Nos frenará", citó el Financial Times a Tom Donohue, jefe de la Cámara de Comercio de Estados Unidos.

Ya hace dos meses, Trump revelaba una suspensión inicial de las green cards -las tarjetas verdes para la residencia permanente-, una medida muy criticada por grandes empresas.

Un funcionario explicó que Trump pidió preparar una reforma más a largo plazo del sistema de inmigración: pretende impulsar un sistema que reconozca el mérito y otorgue visados H-1B a los trabajadores que reciban ofertas de empleo con salarios más altos.