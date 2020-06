El Gobierno colocó $ 41.000 millones a la ANSeS y renovó parte de un vencimiento

El Ministerio de Economía cubrió parte de un vencimiento de deuda con la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) a través de la colocación de una letra por $ 41.166 millones al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), dispuso en la resolución conjunta 42/2020 de las secretarías de Hacienda y de Finanzas.

Se trata de una colocación para cubrir parte de un vencimiento por casi $ 54.000 millones que operaba hoy, $ 46.956 millones en capital y $ 7043 millones en concepto de intereses, por lo que pudo renovar el 77% del monto remanente.

El vencimiento correspondía a la letra emitida el 26 de diciembre, la primera de la presidencia de Alberto Fernández, que tenía un monto original por $ 76.323 millones con un interés de Badlar más 300 puntos básicos (p.b.).

La nueva letra es intransferible, vencerá el 18 de diciembre de este año y su amortización se pagará de forma íntegra al vencimiento, a una tasa de interés Badlar más 175 p.b., una tasa sensiblemente menor. Economía podrá optar por una cancelación anticipada.

Este vencimiento era uno de los más importantes de las abultadas obligaciones en pesos de junio, que superaban entre capital e intereses los $ 300.000 millones. Ahora resta el pago de $ 18.516 millones, entre amortizaciones y rentas.

Para julio, el calendario de pago de deuda en pesos mantiene la exigencia, con obligaciones por capital por $ 181.000 millones e intereses por $ 11.000 millones. Para todo el año, los vencimientos superan el billón de pesos.

Es la séptima colocación de deuda al FGS en el mandato de Alberto Fernández:

El 26 de diciembre se emitieron $ 76.323 millones (Badlar + 300 p.b.), fecha en la que vencía una letra por $ 70.900 millones.

El 13 de marzo se emitieron $ 36.000 millones (Badlar + 500 p.b.) al 31 de agosto. Renovó parte de una letra por $ 35.000 millones más $ 4959 millones. También se colocaron u$s 207,4 millones, vencían u$s 214 millones.

El 1° de abril se colocaron $ 13.551 millones (Badlar + 582 p.b.) al 31 de agosto, una renovación casi total de los $ 13.664 millones que vencían. También se emitieron u$s 59 millones, expiraban u$s 57 millones.

El 17 de abril se emitieron u$s 178 millones al 14 de octubre, una renovación total de la letra que vencía.

El 29 de abril se adicionaron a la emisión del 17 de abril otros u$s 122 millones, para renovar totalmente una letra que vencía el 30.

El 26 de mayo se sumaron a la emisión del 17 de abril otros u$s 389 millones, para renovar una letra por u$s 384 millones que vencía el 27.

El margen del FGS

Según el informe de ANSeS con datos al 23 de abril, los últimos disponibles, el volumen del FGS totalizaba $ 2,52 billones, de los cuales el 66,8%, $ 1,68 billones, se encuentra invertido en títulos públicos.

Las tenencias del FGS de estos papeles pudieron subir a estos niveles debido a que en diciembre la Ley de Solidaridad estiró el límite del 50% de la cartera hasta el 70%, a través del artículo n° 57.

No obstante, todavía el stock de títulos públicos no está al borde de ese tope, dado que los bonos cuasipar, que las viejas AFJP recibieron como canje de los papeles defaulteados en 2001, representan en torno a 12 puntos de la cartera y no se contabilizan para el cálculo.

De esta manera, el total de bonos estatales rondaba el 55%, por encima del tope que regía hasta diciembre, pero aún 15 puntos por debajo del límite de 70% que está vigente desde diciembre, hasta 2024. Esto significa que, partiendo de las cifras del 23 de abril, el Gobierno está habilitado a financiarse con el FGS hasta por aproximadamente $ 380.000 millones.