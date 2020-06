Limitar el gasto mientras se impulsa una estatización es una señal compleja

No hace falta ser un Nobel para entender que un país que está en default parcial no puede vivir mucho con un déficit fiscal promedio de $ 240.000 millones, como le sucedió a la Argentina en abril y mayo. Junio no promete ser muy distinto y si el coronavirus no detiene su ritmo, pasará algo similar en julio y agosto.

Los recursos con los que cuenta el Gobierno para afrontar este rojo son cada vez más ajustados. El Ministerio de Economía ha venido timoneando los pagos de la deuda en pesos, logrando refinanciar hasta el momento 92% de sus vencimiento, y el Banco Central se hizo cargo de cubrir la parte más pesada del gasto corriente, alimentado ahora por el programa ATP y el Ingreso Familiar de Emergencia. Pero el Poder Ejecutivo empezó a hacer proyecciones preventivas, a la par de la evolución de los contagios del coronavirus. Y de esos números surgieron decisiones difíciles.

El comité de ministros y funcionarios que trabajan bajo la coordinación del jefe de Gabinete, anticipó que se restringirá la ayuda del plan ATP a los sectores que están inactivos y en provincias donde siguen la cuarentena. Aerolíneas Argentinas tuvo que encarar un plan de ajuste y una parte de los trabajadores estatales cobrará su aguinaldo en cuotas.

El mensaje lineal es que va a haber menos fondos disponibles. Pero la segunda lectura es que el Gobierno quiere guardarse un poco de margen para inyectar recursos en la segunda parte del año, cuando la pandemia ceda y sea posible reactivar la obra pública.

¿Es posible hacer esta sintonía fina? ¿Condiciona esta estrategia otras decisiones? El Gobierno está asumiendo un riesgo, que es evaluar que sus necesidades más fuertes están en el segundo semestre. Por esa razón aceptó llevar el plazo de negociación de la deuda en dólares hasta fin de julio y acotó la asistencia al sector privado en el mes en el que debe hacer frente al aguinaldo. Su intención es que alguien más ponga la plata, ya que lo que subsidia el Tesoro no se recupera. La estrategia ahora será darle un poco más de impulso al crédito bancario (pese a las evidencias de que no funcionó del todo cuando arrancó el plan ATP).

Pero el riesgo que debe medir es que junio se convierta en un mes de quiebre si por el coronavirus se decide restringir la actividad y se le aplica un freno a la economía. La contraparte de esta estrategia es real: el Tesoro tiene déficit y no hay financiamiento adicional del mercado. Solo se le puede pedir al BCRA que estire un poco más la soga, con la chance de que se agote o de que pegue en la inflación. El caso Latam es muy particular, pero si se extiende a otros sectores en problemas, el empleo que se pierda será difícil de recuperar. En el medio, el Gobierno apuesta a la estatización de una empresa que no quiere ser intervenida ni expropiada. El recálculo, en términos de costo económico y político, es más complejo de lo que parece.