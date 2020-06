"Nos relajamos un poco", dijo Lacalle Pou tras nuevo brote de coronavirus en Uruguay

“Nos relajamos un poco (…) retrocedimos unos casilleros”, admitió el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou durante una conferencia de prensa en Treinta y Tres, la ciudad que tiene al gobierno uruguayo en alerta tras un nuevo brote de coronavirus que en las últimas 24 horas provocó 12 nuevos casos, de 17 en todo el país.

En este nuevo escenario, el mandatario reconoció que su idea de levantar la emergencia sanitaria nacional “en un mes o dos”, queda “relegada por un tiempo”. “Esperemos poder retomarla. Pero depende de la conducta de los uruguayos”, advirtió. Según datos del Sistema Nacional de Emergencia (Sinae), desde el 13 de marzo, cuando comenzó la emergencia sanitaria, Uruguay registró 876 casos (120 son personal de salud) y 25 fallecidos. Actualmente hay 37 casos activos (4 internados en cuidados intensivos) distribuidos en los departamentos de Canelones, Colonia, Montevideo, Rivera, Salto, San José, Tacuarembó, además de Treinta y Tres.

"El caso de Treinta y Tres nos sirve para todo el país. Estuvimos festejando cero casos, estuvimos festejando un caso, pero resulta que de un día para otro, tenemos 18 casos. Esto nos da la clara señal de que esto no está ganado, que esto no está ni cerca. Y que va a ser más largo. Que el cuidado va a ser más largo, que el distanciamiento físico sostenido va a ser largo, que el uso de tapabocas va a ser largo y que algunas actividades no se van a llevar a cabo, ya pensando un poquito más", señaló el presidente uruguayo citado por el diario El Observador.

“Nos obliga a poner pausa, a ir para atrás todo lo necesario. Así que a la gente de la ciudad de Treinta y Tres y a los uruguayos todos, pensar que cada acción personal, colectiva, grupal, puede beneficiar o perjudicar al todo”, continuó Lacalle Pou, quien anunció la suspensión de clases hasta el próximo 3 de julio; controles sanitarios en los ingresos y egresos de la ciudad; y la realización de unos 1000 tests (en una ciudad de 25.477 habitantes) para trabajadores esenciales del sector sanitario y el transporte.

Uruguay –que hasta la semana pasada reportaba apenas 12 casos activos en todo el país– volvió a encender sus alarmas luego de que se confirmaran al menos 18 infectados en Treinta y Tres, y 215 personas fueran puestas en cuarentena. De ellas, unas 80 son personal de salud y las autoridades están preocupadas por el impacto en el sistema sanitario.

Se trata del quinto brote en el país, tras el casamiento de Carrasco, el Hospital Vilardebó, los casos en geriátricos y la ciudad fronteriza de Rivera, cerca de Brasil.