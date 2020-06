El futuro de la cuarentena: tras la cumbre entre Alberto, Kicillof y Larreta, demoran el anuncio

El presidente Alberto Fernández mantuvo en la residencia de Olivos un nuevo encuentro con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para definir la posibilidad de endurecer las restricciones de la cuarentena obligatoria ante la aceleración en el nivel de contagios durante los últimos 10 días.

La reunión, convocada por el jefe de Estado, tiene lugar en medio de la creciente presión del gobierno bonaerense por volver atrás a la fase inicial del aislamiento social y obligatorio como la mejor herramienta para contener la propagación del virus.

No obstante, fuentes de los tres niveles gubernamentales consultadas por El Cronista anticiparon que hoy no habrá decisiones definitivas sobre la extensión y las características que podría asumir la cuarentena en las próximas semanas. "No va a haber anuncios todavía, lo más probable es que sea el jueves", confiaron desde la Casa Rosada, en tanto desde la administración porteña hablaron de posibles decisiones "entre jueves y viernes", especialmente vinculadas con algunas nuevas restricciones.

Desde el gobierno de Kicillof, a su vez, renovaron el reclamo por avanzar en la definición de medidas cuanto antes e insistieron en remarcar la existencia de un "acuerdo absoluto" con Larreta para establecer restricciones más duras, aunque en la Ciudad tomaron distancia sobre ese supuesto consenso y apuntaron que no están dadas las condiciones para retornar ya a la fase 1 del confinamiento.

A diferencia de las restricciones severas que plantea Kicillof, cerca de Larreta si mencionaron la alternativa fortalecer especialmente los controles en el transporte público, pero evitando volver a la etapa de comercios cerrados y paralización de actividades recreativas o deportivas. "Hay que ver como viene esta semana (para tomar decisiones). Está evolucionando significativamente la curva de contagios y el nivel de ocupación de camas", dijeron en el entorno del mandatario porteño, donde privilegian la apuesta por no acelerar definiciones antes de tiempo.