Vicentin: qué dicen los proyectos opositores que avanzan en Diputados

Como una especie de respuesta, aunque con algo de delay, a la demanda que hizo el presidente Allberto Fernández de que no había propuestas alternativas a las oficiales sobre qué hacer con la concursada Vicentin, los diferentes bloques de la oposición de la Cámara de Diputados avanzan en la elaboración de iniciativas frente a la intervención de la empresa.



Todo esto en un contexto signado por las peripecias que está atravesando la iniciativa oficial de intervención con fines de expropiación del Ejecutivo, condicionadas por las manifestaciones en contra que se suscitaron ayer en distintos puntos del país con un banderazo en contra de la expropiación, el revés judicial a mano de un magistrado santafesino que repuso al directorio de la empresa y dejó como simples veedores a los enviados por el Gobierno y el repunte de sectores de la oposición que vieron en las vacilaciones oficiales la oportunidad para levantar cabeza en un contexto donde la pandemia puso al presidente Fernández alto en las encuesta y con la iniciativa.

En las últimas horas, a su vez, el gobierno nacional respaldó un proceso de intervención "sin expropiación" de la empresa cerealera, que propuso el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, a quien han sumado al arbitraje del conflicto.



La de Perotti fue presentada como una "alternativa superadora" con un proyecto mediante el cual la provincia, a través de la Inspección de Personas Jurídicas, solicitará a la justicia que interviene en el concurso de acreedores, la "conformación de un Órgano de Intervención" durante todo el plazo que se extienda el proceso judicial y que no contempla una instancia de expropiación, explica un cable de Telam.



Sin embargo, el presidente Alberto Fernández rechazó que se haya dado "marcha atrás" con la expropiación y advirtió que si el magistrado que sigue la causa "dice que no" a la propuesta presentada por Perotti, "no queda otro camino posible más que ese".



A la espera de la definición del gobierno nacional y los pasos de la justicia, los bloques opositores avanzaron durante esta semana en el Congreso en diferentes alternativas pero, tras las novedades de anoche en Olivos, habrá que esperar para ver cómo se reformula el debate en el parlamento.



Tras la reunión del viernes por la noche entre el Presidente y Perotti, el jefe del bloque de diputados de Consenso Federal, Alejandro "Topo" Rodríguez, se mostró "cauto" y dijo no tener mayor información aunque consideró que "lo que está claro es que puede empezarse un camino en que se abandone la idea de expropiación que ha generado tanta desconfianza".



"No nos van a agarrar sin propuestas", afirmó a Télam Rodríguez, quien se mostró "pesimista" frente a esa nueva iniciativa y consideró que "estamos en un precario paréntesis" y el oficialismo "va a volver muy pronto a la estrategia de la expropiación".



Es que, los diputados de ese espacio -referenciado en Roberto Lavagna- esperan el proyecto del Poder Ejecutivo para terminar de diseñar la propuesta.



Ese grupo de diputados del interbloque Federal venía delineando una propuesta del diputado nacional Luis Contigiani, ex ministro de la Producción de Santa Fe, que contempla la creación en Vicentin de una corporación con participación público-privada que incluya también a las cooperativas y a los trabajadores, como alternativa a la expropiación de la empresa.



En tanto, para el diputado de Consenso Federal, el economista Jorge Sarghini, "el gobierno intervino como paso previo a la expropiación", algo que -según dijo- "no debería haber hecho porque lo que no se debe es expropiar".



"No existen razones para declarar de utilidad pública a una empresa que mucho tiene que explicar. La solución está en el marco del concurso", aseveró Sarghini en declaraciones a Télam.



Frigerio y Juntos por el Cambio



Además del Interbloque Federal, diputados nacionales de Juntos por el Cambio (JxC) que responden al ex ministro del Interior Rogelio Frigerio y al ex presidente de la Cámara baja Emilio Monzó presentaron una propuesta alternativa a la del gobierno para el salvataje de Vicentin, que contempla que esa firma agropecuaria pueda reconvertirse y sea dirigida por cooperativas.



La propuesta redactada por el ex funcionario del Ministerio del Interior y el diputado Sebastián Garcia de Luca cuenta con el respaldo de sus compañeros de bancada Domingo Amaya, Eduardo Cáceres, Federico Frigerio, José Luis Patiño, Felipe Alvarez, Juan Aicega, Marcelo Orrego, Martín Grande, Gabriel Frizza, Francisco Sánchez y Gustavo Hein.



De Luca ya anticipó -en declaraciones a Télam- que "si la única idea que reina es la de expropiación, no nos vamos a sentar a discutir ni a dar quórum, con lo cual el gobierno entrará en una dinámica muy compleja en el Congreso si se empaca".



Si bien se oponen a la expropiación de la firma, estos legisladores buscan diferenciarse de la conducción de Juntos por el Cambio, que encabeza Mario Negri, que rechaza de plano cualquier tipo de intervención estatal.



A través de esa iniciativa, los legisladores proponen al juez del concurso definir en el rol de administrador o gerencia participativa de la empresa Vicentin a acreedores con conocimiento en la materia, como la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y/o AFA (Agricultores Federados), junto a una alianza estratégica de acreedores.



Diputados de Schiaretti



Por su parte, los cuatro diputados de Unión por Córdoba -que responden al gobernador Juan Schiaretti- dejaron trascender en las últimas horas ante la Mesa de Enlace local, con quienes se reunieron de manera virtual, su idea de generar también "un proyecto alternativo" y se mostraron en contra de la expropiación de la empresa cerealera.



Antes de las novedades de las últimas horas, se especulaba que el proyecto de salvataje de Vicentin tendría un ágil tratamiento en el Senado, donde el Frente de Todos (FdT) posee la mayoría, pero en Diputados el oficialismo debería recurrir a aliados para formar el quórum y pretender imponerse en la votación de la iniciativa.



El FdT cuenta con 118 diputados propios y con ese número está a 11 diputados de alcanzar el quórum de 129, por lo que para lograrlo debe recurrir al resto de los bloques que integran la Cámara; descontando a JxC, que con sus 116 integrantes, concentra el núcleo duro de rechazo al proyecto.