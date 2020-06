España reabrió las fronteras al resto de países de la Unión Europea

Luego de tres meses en estado de alarma por el coronavirus, los españoles recobraron hoy la libertad de movimiento en todo el país y reabrieron las fronteras a los países de la Unión Europea (UE), salvo Portugal.

El estado de alarma decretado por primera vez el 14 de marzo, que mantuvo bajo un estricto confinamiento a la población hasta finales de abril y luego se fue relajando, terminó minutos antes de la pasada madrugada, con lo que los españoles ya pueden desplazarse por todo el país.



También se reabrieron las fronteras a todos los países de la UE menos Portugal, cuyo gobierno negoció hacerlo de forma "coordinada" el 1 de julio, con un acto en el que estarán presentes el rey Felipe VI, el mandatario luso, Marcelo Rebelo de Sousa, así como el presidente del Gobierno y el primer ministro de ambos países, los socialistas Pedro Sánchez, y António Costa, respectivamente.



A partir de hoy los extranjeros que llegan a los aeropuertos españoles ya no tienen que realizar una cuarentena, solo deben rellenar un formulario sanitario -donde brindan datos para poder ser localizados-, son sometidos a control de temperatura y visual.

Coronavirus: España avanza hacia la nueva normalidad y pone fecha para la apertura al turismo Con gran parte de España ingresando desde este lunes a la última fase del confinamiento por el coronavirus y los habitantes volcándose al consumo, el gobierno de Pedro Sánchez anunció hoy que el próximo 1° de julio levantará restricciones y reabrirá sus fronteras para el turismo internacional.



Sin embargo, existe preocupación e incertidumbre acerca de cómo impactará el regreso de los turistas a ciudades como Barcelona, tanto desde el punto de vista sanitario, actualmente bajo control, como por si permitirá que la economía, hundida por el confinamiento, se recupere.



Los expertos del Ministerio de Sanidad español son conscientes del riesgo que supone controlar a nivel epidemiológico la llegada masiva de extranjeros y advierten que controlar los casos "importados" será el mayor desafío en esta nueva etapa en la que el virus "no desapareció", luego de deja 28.000 muertos.



La responsabilidad descansa principalmente en los propios ciudadanos, remarcan las autoridades, que buscan encontrar un "equilibrio" para no tener que dar marcha atrás. El uso de tapabocas es obligatorio cuando no se puede mantener la distancia interpersonales de al menos 1,5 metros en al vía pública y al interior de los espacios cerrados, aunque está exceptuado en los bares y restaurantes.