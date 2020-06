Crece el riesgo de una nueva guerra comercial entre Estados Unidos y Europa por la 'tasa Google'

Las conversaciones entre Europa y los Estados Unidos por el ‘impuesto GAFA’ –por Google, Amazon, Facebook y Apple como se conoce a la iniciativa europea de gravar a las compañías de tecnología, la mayoría con base en los EE.UU.– pueden estar empantanadas luego de que el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, se levantara de la mesa de negociación, pero eso no significa que los países europeos lo vayan a aceptar.

"En ausencia de una solución multilateral, más países tomarán medidas unilaterales. Y en el caso de aquellos que ya las han adoptado, podrán dejar de abstenerse de aplicarlas", advirtió Ángel Gurría, el secretario general de la OCDE, donde se venían desarrollando las conversaciones. “Esto desencadenaría disputas fiscales e inevitablemente aumentaría las tensiones comerciales. Una guerra comercial, especialmente en este momento en el que la economía mundial está atravesando una recesión histórica, perjudicaría aún más a la economía, el empleo y la confianza", agregó.

De hecho, el ministro de finanzas de Francia, Bruno Le Maire, dijo que el país volverá a cobrar el 3% de impuestos a las empresas con ingresos globales por arriba de los 750 millones de euros (u$s 839.430.000) y de los 25 millones de euros (u$s 27.981.000) en territorio francés. Durante el último foro de Davos, el gobierno galo había decido aplazar hasta fin de año la aplicación del impuesto como un gesto de buena voluntad hacia la Administración Trump en el marco de las negociaciones internacionales.

Ahora, el ministro Le Maire aseguró en declaraciones a la radio francesa que: “Sin importar lo que pase, aplicaremos el impuesto a los gigantes digitales en 2020”.

En la misma línea, la ministra de Hacienda y portavoz del gobierno español, María Jesús Montero, dijo durante una entrevista con la cadena SER que "ni España, Francia, Italia, o el Reino Unido aceptarán nungún tipo de amenaza" de otro país. Montero confirmó que los planes para aprobar el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (conocido como 'tasa Google') siguen adelante, pese a las advertencias de los EE.UU de tomar medidas "proporcionalmente pertinentes".

En línea con la propuesta de la Comisión Europea, España planea gravar con el 3% a las compañías digitales que ofrecen servicios de publicidad en línea, de intermediación y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por los usuarios o la venta de metadatos. El impuesto está destinado a aquellas empresas que superen los 750 millones de euros en ingresos globales y los 3 millones de euros (u$s 3.357.720) en España. La recaudación estimada estaría cerca de los 968 millones de euros (u$s 1.083.424.320).

En línea con Francia y España, Italia y el Reino Unido también establecieron sus propias 'tasas Google'. En el caso italiano, el parlamento aprobó un impuesto para las empresas con ingresos globales por 750 millones de euros y 5.5 millones de euros (u$s 6.155.820) en el territorio nacional. Los británicos optaron por una tasa más baja (2%), pero bajaron el monto mínimo de ingresos internacionales a 500 millones de libras esterlinas (u$s 618.030.000) y de 25 millones de libras esterlinas (u$s 30.901.500) en el Reino Unido.

Por su parte, Paolo Gentiloni, el comisionado para Asuntos Económicos de la Comisión Europea, dijo que el bloque también continuará con su propia propuesta de un impuesto digital si las conversaciones multilaterales fracasan.

Mientras tanto, Alemania está intentando salvar las negociaciones con los EE.UU.: "Seguimos trabajando duro para encontrar una solución que aborde adecuadamente los retos fiscales de la digitalización y que conduzca a una fiscalidad justa", dijeron desde la cartera que lidera el ministro de Finanzas, Olaf Scholz. "Como en todo proceso de negociación, hay puntos que deben ser aclarados juntos. Eso es exactamente en lo que estamos trabajando. Con este fin, seguimos coordinándonos estrechamente con nuestros socios internacionales", explicó el comunicado.

¿Por qué Estados Unidos abandonó las negociaciones?

El miércoles el secretario del Tesoro, Mnuchin, declaró un impasse en las conversaciones internacionales por el impuesto digital y amenazó a las naciones esuropeas que de continuar con su avance sobre los gigantes digitales (que son mayoritariamente estadounidenses), su país podría imponer nuevas tarifas en retaliación. El mismo Donald Trump le había hecho una advertencia similar a su par francés Emmanuel Macron, a comienzos de 2020.

La información se desprende de una carta que Mnuchin le envió a sus colegas de Francia, España, el Reino Unido e Italia, a la que tuvo acceso el Wall Street Journal. En esa carta el secretario del Tesoro le sugirió a sus pares que los países suspendan las negociaciones mientras concentran sus esfuerzos en la contención del coronavirus y en la recuperación económica, que en el caso europeo se vería altamente beneficiada con la entrada de dinero fresco producto del impuesto digital.

Por su parte, el representante de comercio de los EE.UU., Robert Lighthizer, dijo durante una audiencia en la Cámara de Representantes: "Tenemos una situación en la que un grupo de países han decidido que la forma más fácil de recaudar ingresos es gravar con impuestos a las empresas de otros, y resulta que son nuestras".