Los bonos caen hasta 3% tras la amenaza de los acreedores de ir a la Justicia

Los bonos argentinos evidencian importantes caídas a comienzo del jueves debido a que, ante la falta de avances en la negociación con el Gobierno, un grupo acreedor amenazó con buscar otras alternativas legales debido a que consideran que las negociaciones fracasaron y amenazan con ir a la justicia de Nueva York.

El Grupo de acreedores Ad Hoc de Bonos Argentinos advirtieron en un comunicado que, pese al esfuerzo realizado, no se pudieron aún achicar las diferencias con el Gobierno y amenazaron a buscar todas las vías disponibles para cuidar los intereses de sus representados.

En otras palabras, avisaron que están listos para ir a la Justicia de Nueva York si finalmente la Argentina se niega a pagar la deuda y cae en un default generalizado. Por esto es que los bonos caen hasta 3% en las primeras operaciones del jueves.

En una entrevista concedida anoche, el presidente Alberto Fernández lamentó que los acreedores hayan tomado una "actitud de dureza", mientras que el Gobierno busca avanzar en un acuerdo.

"Algunos acreedores tomaron una actitud de dureza que no se entiende", subrayó.

Todos los tramos de la curva soberana de legislación internacional registran fuertes retrocesos el jueves. La parte corta cae hasta 3%. Los Globales 2021, 2022 y 2023 retroceden 2,75%, 3,07% y 2,54% respectivamente. En la parte media también se observan retrocesos con una baja del Bonar 2026, 2027 y 2028 de 2,87%, 3% y 2,82% respectivamente. Finalmente, en el extremo mas largo de la curva las bajas son igualmente importantes con retrocesos de 2,96% para el Bonar 2046, 2,8% para el Bonar 2048 y 1,8% para el bono centenario.

El riesgo país abre al alza en 2674 puntos, subiendo 120 puntos básicos (4,7%) respecto del cierre de ayer.

Desde Delphos Investment explicaron que las negociaciones entre el Gobierno y los acreedores vuelven a foja cero.

“Las negociaciones no iban por buen camino y la esperanza superaba a la razón, y casi todos daban por hecho el acuerdo entre bonistas y el gobierno. La realidad es que nunca hablaron el mismo idioma ya que el idioma financiero de Wall Street se contrapuso con el académico de Guzmán. Así, el ministro hizo una propuesta para devolver el capital rápido casi sin pagar intereses, y los acreedores tomaron dicha propuesta como fuera de los estándares financieros tradicionales. La negociación debe partir de cero, pero el ministro quedó desgastado y los bonistas cansados. La política deberá imprimir un nuevo tono para destrabar la situación actual”, dijeron desde la consultora.

Ademas, desde Delphos advierten que si el gobierno insiste con su propuesta, entonces vamos a ir a canjes parciales, que no activen las CACs en la mayoría de los bonos. Por ende, no evitaríamos el "default". En este marco, los bonos seguramente mostrarán cierta decepción en sus precios, y quedarán en paridades en la zona del 30% por largo tiempo.

Desde Portfolio Personal Inversiones agregaron que el mercado local se mantiene alerta respecto a las tensas negociaciones en el plano de la restructuración de la deuda y q tanto el gobierno argentino como sus acreedores se mostraron inflexibles en sus posturas en la jornada de ayer.

“La estrategia del Gobierno propone un valor presente neto de u$s 50, incluyendo un cupón atado a la evolución de las exportaciones que se liquidaría entre 2026 y 2046. Mientras que los acreedores privados apuntan a un valor presente neto de u$s 53 a u$s 55, con un cupón vinculado al crecimiento del PBI y la exigencia de incluir en los nuevos títulos ciertas CACs que se establecieron en 2005. Además, si el Gobierno busca lograr en el futuro satisfacer las pretensiones de los bonistas deberá también minimizar su quita de capital y adelantar el cronograma de pagos, incluyendo los “anabólicos”. En este marco y de forma esperable, el mercado se mantiene volátil”

Marcelo Blanco, economista y asesor financiero especialista en deuda explica que, como parte de las negociaciones, Gobierno endureció su postura bajo su “límite político” de u$s 49.90.

“No se pateó el tablero pero es la estrategia de negociación elegida. Los fondos cedieron en las posturas y se mostraban optimistas, pero esto cambia la dinámica. Tiempo queda todavía. Aun así, el Gobierno implementa táctica de “no negociación” con oferta unilateral asumiendo que la fecha límite es el 30 julio 7 pero la fecha límite fue el 22 de mayo pasado. Los fondos no aceleraron de buena fe a las negociaciones, ahora eso puede cambiar rápidamente. Sería un seria no cerrar un deal por 5 puntos”, explicó.