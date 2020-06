Desde la medianoche del jueves restringirán el transporte público a esenciales y caducan todos los permisos

El presidente Alberto Fernández anunció hoy que desde la medianoche de mañana, es decir desde el jueves a las 0, se restringirá el uso de transporte público sólo a trabajadores que prestan servicios esenciales y caducarán todos los permisos para circular, que deberán ser obtenidos otra vez.

Según Alberto, la decisión fue tomada en consenso con el vice jefe de gobierno porteño, Diego Santilli, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con quienes se reunió hoy.

En una entrevista por Telefé, el primer mandatario aseguró que la decisión se funda en el hecho de que las estadísticas muestran que a la mayor movilidad permitida por la liberación de actividades y el relajamiento en los hechos de la cuarentena sucedió una suba de los contagios, un fenómeno que también atribuyó al aumento de los testeos.

El Presidente también atribuyó a ese empeoramiento de la situación la recomendación que recibió de su médico, para que limite su propia circulación y se quede en Olivos. "La recomendación proviene de esa situación general, donde al aumento de la movilidad, aumentaron los contagios en un contexto donde, además, la llegada del invierno provoca un aumento de la demanda de internación", explicó Alberto al tiempo que negó que él sea "un paciente de riesgo".

El jefe de Estado aseguró que se siente "espléndido" y que lo que sucedió es que lo llamó su médico pidiéndole que sea "cauto" debido al incremento de contagios, y explicó que por ese motivo se queda en la residencia de Olivos realizando sus actividades.

Alberto también negó que haya habido tensiones en la reunión que tuvo con el gobernador y el vicejefe de gobierno porteño. "Lo que falta entre nosotros es tensión, porque por suerte tenemos una mirada común sobre el problema", aclaró.

El Presidente consideró que "el problema no es la cuarentena, sino la economía", ya que "los ciudadanos prefieren preservarse, quedarse en su casa y consumir menos" y asumió que el problema que genera es en "los comercios", que no logra reactivarse en el AMBA, a diferencia de lo que ocurre en las provincias del interior del país, donde las industrias están funcionando.



Afirmó que sabe “cómo volver de los problemas económicos, pero de que la pérdida de la vida no se vuelve”, y aseguró que tiene "un compromiso ético es con la salud".



“Querían salir a correr, a abrir los comercios y acá están las consecuencias. No me puedo hacer el distraído, los que le prestaron atención a la economía están como acá al lado, con más de 40 mil muertos”, señaló Fernández.



El Presidente dijo que el Estado está haciendo "un enorme esfuerzo" para llegar a un acuerdo con los acreedores externos, pero insistió que "no le pueden exigir a la Argentina lo que al mundo no le exigen" y que se va a "pagar en la medida de lo que podamos, ni un milímetro más" y que en eso será "inflexible".

Fernández también defendió sus decisiones en torno a Vicentin. En un momento de tensión con la periodista que lo entrevistaba, Alberto dijo que tanto la expropiación como la intervención tienen validez, en el primer caso por la Constitución que la habilita por razones de utilidad pública y en otro caso por la Ley de Expropiaciones. Sin embargo, dijo que se encuentra dispuesto a escuchar alternativas pero que no le han llegado.

También se refirió al cierre de las operaciones de Latam en la Argentina. Dijo que la situación de las aéreas es a nivel mundial, que no lo tomó de sorpresa pero que lamentaba la decisión, "hubiese preferido que se quedaran".