El Frente de Todos quiere que Felipe Miguel concurra a la Legislatura por la reubicación de policías en la AFI

El bloque del Frente de Todos (FdT) de la Legislatura porteña pidió que el jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, sea citado a una sesión especial, a realizarse este viernes 19 de junio, para informar sobre la reubicación de "efectivos dependientes de la Policía de la Ciudad en los servicios de inteligencia" de la AFI en 2019.



"Repudiamos la utilización de miembros de la Policía de la Ciudad para tareas de inteligencia realizadas en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), tal como ha quedado demostrado mediante una enorme cantidad de pruebas judiciales", indicaron hoy los legisladores y legisladoras del FdT en un comunicado.



Los legisladores se refieren a la reubicación de cinco agentes que tomó estado público en noviembre de 2019 a través de documentación de la Policía de la Ciudad, firmada por el Jefe de la fuerza, Gustavo Berard, pero que habían ocurrido con anterioridad.



El "orden del día" de la Policía de la Ciudad detallaba "los nombres de los oficiales traspasados, que brindaban servicio en la AFI del entonces director, Gustavo Arribas", explica el proyecto, firmado por la diputada Victoria Montenegro y acompañado por las otras 16 legisladoras y legisladores del bloque.



Sin embargo, el documento no informaba cuándo habían sido trasladados a la AFI los efectivos, por lo que no se sabe durante cuánto tiempo realizaron tareas en los servicios de inteligencia.



"Esas pruebas evidencian el accionar conjunto por parte de miembros de la Policía porteña y narcotraficantes, barrabravas y servicios de inteligencia. Una verdadera estructura estatal y paraestatal montada para espiar y perseguir a políticos opositores al gobierno de Macri", sostuvieron los legisladores en el comunicado.



La diputada Montenegro, por su parte, afirmó que es "fundamental e imprescindible" que Miguel "explique cuál fue el rol que tuvieron los policías de la Ciudad de Buenos Aires en la Agencia Federal de Inteligencia del Estado".



Y agregó: "Dado los hechos que son de publico conocimiento y la posibilidad de que estos agentes hayan sido parte de una red de espionaje, entendemos que por la gravedad institucional que reviste el caso es fundamental que Felipe Miguel se presente a la Legislatura".



En diciembre de 2019, durante la última sesión informativa que brindó el jefe de Gabinete a la Legislatura, Montenegro consultó al funcionario sobre los traspasos, pero las respuestas fueron "evasivas", ya que Miguel argumentó que "los efectivos brindaron 'servicio de custodia solicitada por la justicia' y que 'no estaban afectados a funciones de la AFI'", afirma este pedido de informes en sus fundamentos.



Sin embargo, Miguel "desestimó" las pregunta y señaló que "esos agentes habían terminado su actuación y se habían limitado a tareas de custodia ordenadas por el Poder Judicial, lo que a todas luces era falso tal como ha quedado corroborado en las actuaciones judiciales", añade el comunicado del FdT.



Además del pedido de citación, los 17 diputados del FdT enviaron la semana pasada una nota a Santilli solicitando que convoque una sesión informativa especial a realizarse este viernes 19 de junio, y fueron acompañados por los legisladores de la izquierda Myriam Bregman, Gabriel Solano y Alejandrina Barry.



Cabe destacar que los diputados presentaron estos pedidos mientras tramita en la justicia federal una causa por espionaje ilegal contra funcionarios nacionales y locales realizado desde la AFI, cuando su director era Gustavo Arribas.



"La responsabilidad política e institucional por parte de Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli es ineludible en lo que refiere a los policías porteños y a sus tareas ilegales de persecución política", concluyeron las diputadas y diputados.