Monotributo: proponen crear un régimen "puente" para aliviar el paso al esquema general

El Gobierno ya comenzó a esbozar algunos lineamientos de la reforma impositiva que planea implementar post-pandemia y para ello convocó a especialistas del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que dieron su visión sobre el complejo sistema tributario argentino y marcaron los principales desafíos que genera.

Una de las iniciativas destacadas por los tributaristas que se reunieron con los funcionarios de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía es la creación de un esquema impositivo que funcione como un "puente" entre el monotributo y el régimen general, dado que entre ambos existe un "salto abrupto".

"Estamos trabajando en los primeros lineamientos de la reforma tributaria. Una de las propuestas tiene como objetivo es plantear una opción intermedia para que no haya un salto abrupto al régimen general una vez que se exceden los parámetros máximos del monotributo", señaló la presidente del Consejo, Gabriela Russo, una de las participantes del encuentro.

La medida apunta a amortiguar las diferencias entre aquellos contribuyentes del monotributo que quedan excluidos por superar los topes de las categorías más altas y pasan a estar en el régimen general, dado que pasan de pagar el componente impositivo del régimen simplificado a tributar IVA y Ganancias, además de una cuota previsional más elevada.

Especialistas tributarios consultados por El Cronista coincidieron en el diagnóstico y propusieron también la creación de una figura intermedia entre ambos esquemas impositivos.

"El salto es muy abrupto, porque el monotributista está exento de IVA y Ganancias, y paga la cuota impositiva, previsional y de obra social. Tienen que gravar sus ventas con IVA, agregarles el 21%, y pagar Ganancias en la escala correspondiente mucho más alta que la cuota impositiva del monotributo", señaló Sebastián Domínguez.

Agregó: "El monotributista que pasa al régimen general no puede en un marco de competencia aumentar su precio un 21%, entonces al pasar al régimen general perderá el 21% del débito fiscal o menos si una parte sí puede trasladarla a los precios. Cuando se presta servicio a responsables inscriptos quizá puede trasladar el 100% del IVA, pero se dificulta en caso de facturarles a consumidores finales o exentos. Tienen como problema que terminan pagando más por Ganancias y por el IVA."

Además, Domínguez explicó que los trabajadores independientes que pasen del monotributo al régimen de autónomos, además de empezar a pagar Ganancias e IVA, pierden la obra social del régimen simplificado y se ven obligados a contratar una prepaga, lo que representa un aumento importante de la cobertura médica.

En ese sentido, planteó que debería crearse un régimen 'puente' que suavice esta transición por "uno o dos años" para luego pasar al esquema general, pero sin eliminar las categorías más altas del monotributo, dado que se trata de un régimen "razonable" de pago según los ingresos de los contribuyentes que aglomeran.

José Luis Ceteri precisó que podría retornar la figura de 'responsable no inscripto' en el IVA para aquellos contribuyentes que queden excluidos del monotributo para amortiguar los efectos tributarios del salto, mientras que para aliviar la carga de Ganancias para los autónomos se podría ampliar la deducción al nivel que la que tienen los asalariados.

"Estos contribuyentes no estaban obligados a inscribirse en IVA y tenían esa condición intermedia entre el régimen simplificado y el autónomo inscripto en IVA. Ese no inscripto cuando factura lo hace sin IVA y cuando a él le facturan tiene un sobrecosto, porque le facturan con IVA. No sería lo ideal pero sería una solución fácil para echar a mano", indicó.

Además, Ceteri planteó la necesidad de eximir del pago del componente impositivo de la cuota a aquellos monotributistas que no facturen en el mes debido a la parálisis económica por el confinamiento del coronavirus.

Por otro lado, propuso que el valor de las cuotas del monotributo dejen de ajustarse por la movilidad previsional, dado que no hay fórmula y los incrementos a los jubilados se están definiendo desde el Poder Ejecutivo.

"Las escalas del monotributo se actualizan según la movilidad previsional. Pero hoy esta movilidad está en un limbo, porque está determinada por decreto por el poder ejecutivo. Antes era una combinación de inflación e índice salarial, pero eso fue eliminado, entonces creo que habría que volver a una actualización distinta", señaló.

En cuanto a Ganancias, Ceteri planteó que un incentivo para amortiguar esa diferencia podría ser ampliar la deducción anual que pueden hacer los autónomos y llevarla a la proporción de la que gozan los asalariados. "La deducción anual que tienen los autónomos de Ganancias es menos de un tercio de la que tienen los asalariados. Creo que sería positivo equiparar ambas deducciones y eliminar esa discriminación, para así incorporar a más trabajadores independientes del monotributo al régimen general", comentó.

Por su parte, Iván Sasovsky consideró que podría crearse un régimen híbrido´con características de uno y otro, como por ejemplo que los inscriptos a este nuevo esquema actúen como responsables inscriptos frente al IVA de forma plena, pero tributen Ganancias bajo cierta presunción, de manera similar al monotributo.

"El paso desde pequeños contribuyentes a responsables inscriptos es una deuda desde hace años. Un nuevo sistema entre el monotributo y la categoría de responsables inscritos es necesario, hay muchos modelos que se pueden tomar para alcanzar esa categoría que evitaría que el "castigo" por estar en regla no sea tan duro, y no haya tantos elefantes disfrazados de hormigas", afirmó.

Por otro lado, señaló que la administración pública se aprovecha del régimen simplificado al hacer pasar muchos empleados públicos como monotributistas "que prestan un servicio que no es tal" para no sincerar las relaciones laborales.

"Yo creo que esta crisis nos enfrenta con una oportunidad, frente a la caída de la recaudación, es un excelente momento para rediseñar el sistema tributario y encarar una etapa en la que los impuestos dejen de ser protagonistas y pasen a ser un costo más, para que eso ocurra, sólo se necesita voluntad política para hacer las cosas bien", concluyó Sasovsky.