Coronavirus en Argentina: gran parte de Jujuy vuelve a la fase 1 de la cuarentena

Cuatro de las más importantes ciudades jujeñas volverá a la fase 1 de la cuarentena obligatoria, luego de confirmarse dos casos positivos por coronavirus.

Se trata de San Salvador de Jujuy, Perico, Yala y Palpalá, según informó anoche el Comité Operativo de Emergencias, a partir de los casos detectados por Covid-19 y luego de que estos mantuvieron contacto estrecho con numerosas personas de todas las ciudades. Por su parte, La Quiaca ya había vuelto a Fase 1 horas atrás.

Mientras se hace la investigación epidemiológica la medida se ejecutará desde esta medianoche y durante los próximos siete días.

"Se para toda la actividad pública, la actividad judicial, y todo tipo de actividad habilitada hasta el momento en el área metropolitana", indicó el gobernador, Gerardo Morales.

El mandatario jujeño agregó que se permitirá "solo abastecimiento durante siete días", al tiempo que subrayó que ese es el mismo criterio que se utilizó en Fraile Pintado y Calilegua.

"Los que hayan tenido contacto, que se vengan de inmediato al hospital de campaña", pidió Morales. Quien mencionó que hay gente que ya fue hisopada y se espera el resultado de los test PCR, que seguramente estarán disponibles esta noche.

El resto de la provincia continúa con la cuarentena tal como venía ocurriendo en los últimos días. Además confió que el turismo también se verá afectado: "Se para el turismo".

"Si las personas no se mueven y no se juntan, el virus no se reproduce", afirmó el gobernador Jorge Capitanich al anunciar que endurecerá la cuarentena en la provincia ante el aumento del número de contagios y de varios positivos en su propio gabinete.