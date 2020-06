La ex gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal dio positivo de coronavirus, según pudo confirmar a última hora de este martes El Cronista. Minutos después, la propia Vidal confirmaba la noticia en Twitter.

"Quiero contarles que hace un par de horas me confirmaron el diagnóstico de Covid-19 positivo. Agradezco a todos los que me escriben con preocupación", escribió la ex mandataria bonaerense en la red social

"Estoy bien, cumpliendo con el aislamiento y las indicaciones médicas correspondientes. Cuídense y cuiden a sus familias", agregó.

Quiero contarles que hace un par de horas me confirmaron el diagnóstico de COVID-19 positivo. Agradezco a todos los que me escriben con preocupación. Estoy bien, cumpliendo con el aislamiento y las indicaciones médicas correspondientes. Cuídense y cuiden a sus familias. — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) June 17, 2020

Las mismas fuentes que confirmaron el dato a El Cronista aseguraron que la ex gobernadora "está bien, muy tranquila, no tuvo fiebre ni tos en ningún momento".

La ex mandataria bonaerenses se hizo el hisopado porque el viernes pasado estuvo reunida con el diputado Alex Cambell, vicepresidente de la bancada macrista en la Cámara baja bonaerense y ex subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales, quien también confirmó recientemente que tiene coronavirus.

Vidal "cumplirá la cuarentena debidamente. Se hizo el hisopado como todos los que estuvieron con Campbell, quien a su vez previamente estuvo con (el intendente de Lomas de Zamora Martín) Insaurralde", también positivo de Covid, agregaron.

El mismo viernes, Vidal estuvo en una reunión con el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.