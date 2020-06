El año 2020 será el peor en la historia de la aviación

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) publicó su pronóstico para la industria global del transporte aéreo. Las aerolíneas perderán u$s 84.300 millones en 2020, con un margen de beneficio neto de -20,1%. Los ingresos caerán un 50% hasta los u$s 419.000 millones, frente a los u$s 838.000 millones en 2019. Se espera que en 2021 las pérdidas sean de u$s 15.800 millones ante unos ingresos que ascienden hasta los u$s 598.000 millones.

“En términos financieros, 2020 será el peor año de la historia de la aviación. De media, cada día de este año la industria acumulará u$s 230 millones en pérdidas, u$s 84.300 millones en total. Esto significa que, sobre una estimación de 2.200 millones de pasajeros, las aerolíneas perderán u$s 37,54 por viajero. Por tal motivo, resulta clave el alivio financiero de los gobiernos, y compensar así la crisis de liquidez del sector”, señaló Alexandre de Juniac, director general y CEO de IATA.

Los indicadores sin embargo reflejan que el tráfico aéreo se está recuperando lentamente. No obstante, se espera que la demanda de pasajeros por kilómetro transportados caiga un 54,7% en 2020 con respecto a 2019 y que el número vuelva a niveles de 2006.

Los precios del combustible para la aviación ofrecen algo de alivio. En 2019 alcanzó un promedio de u$s 77 el barril, mientras que este año se calcula en u$s36,8. De esta forma representaría un 15% del costo operativo frente al 23,7% en 2019.

El sector de carga aporta una pincelada de optimismo. En relación a 2019, se espera que las toneladas totales transportadas disminuyan en 10,3 millones hasta los 51 millones. Pero la notable escasez de bodega elevaría un 30% las tarifas en 2020. Los ingresos del sector alcanzarán un nivel casi récord de u$s 110.800 millones en 2020 contra los u$s 102.400 millones en 2019. Con estas cifras, el rubro carguero contribuirá aproximadamente con un 26%, en la facturación de las aerolíneas frente al 12% en 2019.

El informe de IATA destaca que todas las regiones del mundo mostrarán pérdidas en 2020. La crisis ha adquirido una dimensión global, con recortes en la capacidad y una caída de la demanda cercana al 50%.

En Latinoamérica, la demanda de pasajeros kilómetro cayó un 57,4%, la capacidad de pasajeros un 43,3% y la pérdida se calcula en u$s 4.000 millones.

La región entró en la crisis más tarde, sin embargo, como los gobiernos pusieron medidas muy estrictas en lo que respecta al cierre de fronteras, IATA prevé que se podría retrasar la recuperación. Esta región, según IATA, necesitará contar con ayuda internacional para compensar la limitación de los gobiernos con sus paquetes de ayuda.

A nivel mundial, se espera que la apertura de las fronteras y el incremento de la demanda en 2021 reduzca las pérdidas de la industria hasta los u$s 15.800 millones, con un beneficio de margen neto del -2,6%. Las aerolíneas aún se mantendrán por debajo de los niveles previos a la crisis en muchos aspectos del desempeño. Se espera así que los pasajeros totales repunten hasta los 3.380 millones o sea cerca de los niveles de 2014, cuando se registraron 3.330 millones de viajeros, pero aún muy por debajo de los 4.540 millones de pasajeros en 2019.

Los ingresos totales se estiman en u$s 598.000 millones, una mejora del 42% respecto a 2020, pero un 29% por debajo de los u$s 838.000 millones alcanzados en 2019.

Asimismo, el impacto positivo en el sector de carga aérea se mantiene. Los ingresos alcanzarán la cifra récord de u$s 138.000 millones, con un aumento del 25% con respecto a 2020, con lo que alcanzarán al 23% de los ingresos totales de la industria y casi el doble de su cuota histórica.