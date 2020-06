Por qué Lavagna puede convertirse en un obstáculo para la expropiación de Vicentin

El oficialismo daba por descontado que tenía los votos necesarios para convertir en ley el proyecto -aún sin enviar- para expropiar Vicentin. Pero, apenas ocho días después del anuncio, el panorama en la Cámara baja se tornó brumoso: Roberto Lavagna , a quien el Gobierno intenta tener como aliado, salió a cuestionar con dureza la expropiación.

A esto se le sumó la elaboración de un proyecto alternativo, en el que está trabajando el diputado santafesino Luis Contigiani, que traccionaría buena parte de los votos del interbloque lavagnista.

De ser así, la votación en la Cámara baja será más que ajustada y el futuro de la compañía parecería estar ahora en manos de cuatro diputados cordobeses, que forman parte de esa bancada heterogénea, pero que responden directamente a su gobernador, Juan Schiaretti.

Las críticas de Lavagna a la medida que tiene como mentora a la camporista Anabel Fernández Sagasti fueron contundentes. Echó por tierra que Vicentin pueda convertirse en una “empresa testigo” del sector como pregonan desde el oficialismo por dos motivos: los precios de los granos los deciden China y Chicago y el tamaño de la empresa tampoco alcanza para fijar precios de mercado .

La “soberanía alimentaria” tampoco podría ser garantizada por la cerealera que, en buena parte, se dedica a la producción de alimentos para animales. A estas observaciones, el ex ministro de Economía le sumó una propuesta, pero que no cobrará forma de ley. Si el Gobierno quiere evitar la extranjerización de Vicentin por medio de la expropiación, Lavagna les responde que no es necesaria: el Estado puede participar de la compañía con la “acción de oro” y así vetar cualquier decisión en ese sentido.

A las duras críticas del exministro, quien comparó la medida con la expropiación de Vicentin con la de YPF y que dejó en claro que “no bastan el Estado y los amigos del poder para que las cosas salgan bien”, se le sumó otra novedad.

El proyecto de Contigiani

Esta es que uno de los diputados del interbloque que tiene al exministro como referente, el socialista Contigiani, que conoce de cerca el rubro, entre otros motivos porque fue ministro de la Producción en la provincia donde está radicada Vicentin, está trabajando en un proyecto de ley para dejar atrás lo que él define como la “falsa dicotomía”. Esta es: expropiación sí versus expropiación no.

El santafesino propone la creación de una corporación configurada bajo un modelo de participación público-privada. Su propuesta es que Vicentin se convierta en una sociedad anónima que cuente con participación estatal mayoritaria.

En este sentido, Contigiani imagina una firma compuesta por cuatro actores:

la alianza Vicentín - YPF Agro SA;

el cooperativismo exportador agropecuario de Santa Fe;

el Gobierno de Santa Fe

y una representación de los trabajadores.

Todo esto bajo la consigna “la nación debe recuperar hasta el último peso adeudado o prestado”.

Los lavagnistas Graciela Camaño y Jorge Sarghini están trabajando codo a codo con Contigiani, y el también santafesino Enrique Estévez podría sumarse con su firma al proyecto.

El socialista Contigiani elabora un proyecto alternativo al oficialista.

Así, la iniciativa podría traccionar el acompañamiento de buena parte de los miembros del Interbloque Federal de 11 miembros, que lidera Eduardo “Bali” Bucca. Pero resta saber cuál será la postura de los cuatro cordobeses, que sigue siendo una incógnita.

En lo que va del gobierno de Alberto Fernández , una sola vez se puso sobre la mesa un tema que afecte los intereses del “campo”. Fue en la votación por la suba de las retenciones a la soja en diciembre pasado, y que afectó de forma negativa a los productores agropecuarios, muchos de ellos, radicados en Córdoba.

¿Cómo jugaron los cuatro cordobeses en esa votación? Tres de ellos votaron en contra de la medida repudiada por los productores; el cuarto, se levantó de su silla y se fue sin votar (Paulo Cassinerio). Pero nada garantiza que, en esta ocasión, los cuatro cordobeses se inclinen, nuevamente, “a favor del campo”.

Hilando fino

La heterogeneidad que reina en el Interbloque Federal no caracteriza al resto de los espacios de la Cámara de Diputados. Juntos por el Cambio, que suma un total de 116 bancas, ya anticipó que rechazará el proyecto de ley.

El interbloque que lidera el mendocino José Luis Ramón y que es cercano al presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, suele votar en tándem con el oficialismo, además de que el propio Ramón ya expresó su apoyo a la medida oficialista. De todas maneras, y pese a que el oficialismo cuenta con su apoyo, el espacio optó por llamarse al silencio. Lo mismo hizo Alma Sapag, la neuquina del MPN, otro voto que el oficialismo cuenta como propio.

El otro gran interrogante es cómo jugarán los diputados de la izquierda Nicolás del Caño y Romina del Plá. Si se atienen al proyecto que presentaron la semana pasada, y que la propia Del Plá le dijo a El Cronista que defenderán en el recinto, el oficialismo debería descartar que cuenta con su apoyo en esta oportunidad. Es que el eje del proyecto es la “expropiación sin pago”.