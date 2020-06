Mendoza extendió hasta el 26 de junio el plazo para renegociar su deuda

La provincia de Mendoza extendió por 10 días el plazo para que los tenedores de bonos acepten o no la oferta para reestructurar la deuda por u$s 590 millones.

El plazo vencía hoy y el Ministerio de Hacienda y Finanzas de Mendoza decidió extenderlo hasta el 26 de junio, mientras este viernes opera el período de gracia de 30 días que se activó el pasado 19 de mayo al incumplir el pago de intereses por u$s 25 millones.

En este lapso, el gobierno de Rodolfo Suárez comenzó las negociaciones de "reperfilamiento", aún sin acuerdos.



“La oferta que se hizo a los bonistas es pasar el vencimiento de 2024 para 2029 y bajar la tasa de interés del 8% al 4% anual”, indicaron a la agencia Télam desde el área de Economía mendocina.

La oferta de reestructuración de deuda del gobierno mendocino apunta a “liberar del pago de los cupones de intereses, tanto del que venció en mayo y no se pagará esta semana como los de noviembre de 2020, mayo de 2021 y noviembre de 2021”.



El objetivo oficial es renegociar la curva de vencimientos, y seguir en el camino de la sostenibilidad de la deuda, reforzaron.

Señalaron que el principal desafío es que los acreedores entiendan que el problema de Mendoza no es la pandemia del coronavirus, sino un contexto nacional complejo en el que no se avizora crecimiento económico por tiempo indeterminado.



Según afirman desde el gobierno provincial, “Mendoza ha mostrado voluntad de seguir negociando con los acreedores para encontrar la forma de honrar sus compromisos. Hoy Argentina no tiene acceso a financiamiento internacional, por lo que no existirá posibilidad de tomar nuevos créditos para afrontar vencimientos”.



De esta manera, se necesita lograr algo como lo que se consiguió en 2004 con el bono Aconcagua, es decir, reestructurar los vencimientos a largo plazo para poder cumplirlos.