Los bonos suben atentos a posible avance en la negociación con acreedores

Los bonos argentinos recuperan posiciones gracias a un mejor clima de negocios a nivel global y muestran avances de 1,6% en promedio. Todos los tramos de la curva operan al alza con las mayores subas en la parte larga de la curva soberana argentina de legislación internacional. El riesgo país abrió en los 2575 puntos.

Los bonos de corto, mediano y largo plazo operan en terreno positivo el martes y recuperan el optimismo tras ruedas de cierta calma y dudas en relación a los avances con respecto a las negociaciones de la deuda. Los inversores se posicionan con la expectativa de que esta semana haya novedades concretas sobre avances entre el Gobierno y los acreedores para cerrar un acuerdo entre ambos lados.

La parte corta de la curva soberna sube en promedio 1,5%. Los bonos Globales 2021, 2022 y 2023 suben 2,2, 2,1 y 1,95% respectivamente. Por su parte, en la parte media de la curva de bonos también ganan y los bonos a 2026, 2027 y 2028 registran avances el martes del 3% en promedio. Finalmente, en el extremo más largo de la curva las ganancias son similares, con el Bonar 2046, 2048 y centenario ganando 2,6%, 1,58% y 2,5% respectivamente.

El riesgo país abre el martes en 2555 puntos, cayendo 54 puntos básicos (2,1%) respecto de la rueda previa.

Los bonos ley local operan mixtos con el Bonar 20 cayendo 0,1%, el Bonar 2024 subiendo 1,3% y el DICA cayendo 1,7%

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) remarcaron que el mercado local mantiene como principal driver la reestructuración de la deuda nacional, un proceso que, con una nueva prórroga (la cuarta), se extiende al 19 de junio.

“Esta vez el mercado apunta a que, de forma exitosa o no, el canje logre cerrar una primera etapa. La incertidumbre permanece en el mercado de deuda, en un marco donde la sensibilidad respecto a las negociaciones se mantiene firme. La nueva oferta del Gobierno busca principalmente acercarse a las propuestas de los bonistas, pero siempre respetando su aspecto esencial en relación a la sostenibilidad de la deuda. La falta de información debido a los acuerdos de confidencialidad –que se renovaron- llevó al mercado a moverse en función de especulaciones”, dijeron.

Por su parte, desde Delphos Investment agregaron que los plazos corren y podrían comenzar a desembocar en una decisión en relación al canje de la deuda.

“Todavía no hay acuerdo con la totalidad de los grupos de bonistas, que anhelan una propuesta que tenga un NPV superior a u$s 55 sólo en lo que respecta al bono a entregar, más cualquier tipo de endulzante. El modo "risk on" global es una ayuda en este proceso, pero las restricciones auto-impuestas siguen siendo un aspecto negativo para poder arribar a un amplio consenso. Por ahora, las diferencias persisten, aunque restan horas claves en la negociación antes del vencimiento del plazo del acuerdo de confidencialidad”, advirtieron.

