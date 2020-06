El oro vuelve a subir por medidas de estímulo de la Fed y debilidad del dólar

El precio del oro volvía a subir, respaldado por la debilidad del dólar y el anuncio de la Reserva Federal de los detalles de un plan de comprar deuda corporativa para revivir la economía del país.

"El masivo incremento de la liquidez no solo por parte de la Fed, sino también de otros bancos centrales que están inyectando tanto dinero al mercado, está ayudando al oro", señaló Daniel Briesemann, analista del Commerzbank.

Agregó que se percibe "un ascenso del oro hacia los u$s 1.800 en la segunda mitad del año, impulsado por el masivo aumento de la liquidez por los bancos centrales, que debería llevar a una devaluación cambiaria".

La Fed anunció que empezará a comprar bonos en el mercado secundario, lo que impulsó el interés en activos más riesgosos, haciendo subir las acciones mundiales y presionando al dólar.

El presidente de la entidad, Jerome Powell, tiene previsto presentarse ante el Comité Bancario del Senado.

Por su parte, el Banco de Japón dijo que espera inyectar unos 110 billones de yenes (u$s 1 billón) en la economía a través de sus operaciones de mercado e instrumentos de préstamo.

El oro tiende a beneficiarse de las amplias medidas de estímulo de los bancos centrales, que son vistas en general como una cobertura frente a la inflación y la devaluación monetaria.

En otros metales preciosos, el paladio trepaba 2,6%, a u$s 1.956,62 la onza; el platino ganaba 0,7%, a u$s 817,30; y la plata cedía 0,2%, a u$s 17,40.