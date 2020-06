Cuarentena: Chaco volverá a la fase 1 tras brote de casos positivos

Tras un brote de coronavirus, el gobernador Jorge Capitanich anunció mayores restricciones en la circulación local. “Si las personas no se mueven y no se juntan, el virus no se reproduce”, afirmó. El funcionario anunció que endurecerá la cuarentena en la provincia tras registrar un aumento del número de contagios y varios positivos en su propio gabinete.

Los contagiados dentro de su gabinete son: la ministra de Seguridad, Gloria Salazar; la Secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente, Marta Soneira; y la de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez.

“Todas continúan en funciones ya que se encuentran en buen estado de salud, en sus casas, realizando el aislamiento indicado y teletrabajo. Las personas que estuvieron en contacto estrecho con ellas también se encuentran en aislamiento hasta obtener los resultados de su test Covid-19. Hoy más que nunca debemos extremar las medidas para cuidarnos entre todos y evitar los contagios”, apuntaron en un comunicado.

Chaco es la tercera región más afectada por la pandemia con un 1.326 casos positivos y 73 víctimas fatales.

En este contexto, Capitanich se mostró preocupado por el aumento de casos “a pesar de haber tomado medidas drásticas” y anunció la suspensión de permisos de circulación hasta el 28 de junio, así como también de todas aquellas actividades que promuevan aglomeración, como los pagos y cobros en el Banco.

“Es difícil decir cuándo se va a dar el pico máximo, pero si somos capaces de hacer este gran y último esfuerzo podremos cortar la circulación comunitaria del Covid-19. Si las personas no se mueven y no se juntan, el virus no se reproduce”, sostuvo el mandatario provincial.

Además, anticipó que aumentarán la cantidad de testeos diarios en la provincia . “Se van a realizar 700 por día con una red de laboratorios públicos y privados: cuantos más testeos se hacen, más casos se detectan”, dijo y destacó el trabajo del personal de la salud del Hospital Julio C. Perrando: “Merece un nivel de acompañamiento y felicitaciones por el esfuerzo que realizan a diario”.

Chaco fue una de las primeras provincias en tener un brote de casos. Incluso el virus se propagó rápidamente entre el personal de salud, tanto en establecimientos públicos como privados.