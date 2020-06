La pandemia, prueba de fuego superada para las criptomonedas: los números hablan

En un contexto de crisis mundial y pandemia, los activos tradicionales han sufrido cuantiosas pérdidas generando gran desconfianza. Los bonos, fondos y acciones sufrieron caídas fenomenales que dañaron a ahorristas e inversores.

Por ejemplo, en el mercado accionario, en particular en Wall Street, al comienzo de la pandemia y desde el récord histórico del 12 de febrero, el Dow Jones perdió un 21,5% en promedio. Con el panorama incierto que se abatió al comienzo del coronavirus, todos los índices de Wall Street se desplomaron: el Dow Jones cedió en conjunto un 10,4% en los primeros cinco días; el S&P 500, un 8,8%, y el Nasdaq, un 8,2 por ciento. El índice europeo STOXX 600 perdió cerca de 18% en la semana inicial de los aislamientos generalizados en el viejo.

El precio del petróleo también sufrió en los comienzos de la pandemia y durante buena parte de su desarrollo. Llegó a recortar una cuarta parte de su valor.

Pero incluso en los períodos en los que, como el actual, muchos de estos activos están recuperando terreno, reina la volatilidad extrema y hay dudas sobre la sostenibilidad de la onda ascendente que exhiben algunos.

En la Argentina, por ejemplo, cuya economía ya venía jaqueada por la recesión antes del coronavirus, es todo un dato el que indica que los fondos comunes de inversión administran en estos momentos menos de un 30% de lo que administraban en 2018, de acuerdo a un artículo de El Cronista. El total de la industria administra u$s 9.949 millones.

El pico fue u$s 35.386 millones. Desde las Paso se estabilizó entre u$s 9500 y u$s 10.000 millones, detalla el artículo.

Ante este escenario, las criptomonedas ofrecen opciones de inmunidad. Incluso las principales y más volátiles criptos han visto duplicar su valor desde el inicio de la cuarentena global.

Prueba de ello es que, en las últimas semanas, el mercado de finanzas descentralizadas alcanzó un valor de depósitos en activos de u$s 1.000 millones. Fue un crecimiento exponencial, ya que en diciembre no superaba los u$s 500 millones. El incremento del volumen es un medidor de confianza, una evidencia de que cada vez más individuos de todo el mundo buscan acceder a dinero más eficiente, inclusivo y transparente.

Las ventajas de las criptomonedas se expresan, entre otras cosas, en la calidad de su rendimiento como inversión, que cada vez resulta más sólida y confiable y atrae a inversores tradicionales.

Bitcoin es una moneda digital introducida por primera vez en 2009, descentralizada. Una especie de "efectivo electrónico". Permite transacciones financieras a tarifas más bajas que los mecanismos tradicionales de pago online. Se trata de una red de tecnología de igual a igual, formada por una red de individuos. Su naturaleza fundamental se entiende a partir de la criptografía impulsada por software, algo así como la ciencia de transmitir información secreta que sólo puede ser leída por el remitente y receptor.

El Bitcoin es considerado como uno de los activos más líquidos en el mercado financiero hoy en día debido al establecimiento global de intercambios, el uso de plataformas de negociación y el accionar de los corredores.

La alta liquidez de Bitcoin crea un ecosistema viable para que los inversores intercambien, especialmente aquellos que buscan ganancias a corto plazo. La moneda digital también es una inversión práctica a largo plazo, debido a su demanda particularmente alta en el mercado.

Las criptomonedas son, en definitiva, un excelente resguardo de valor, con envío instantáneo a todo el mundo y con la seguridad que brinda el hecho de no tener que usar efectivo.

Nuestra compañía, SatoshiTango, broker de criptomonedas, exhibe con su performance una prueba contundente de la realidad de las criptomonedas. El 26 de mayo pasado cumplimos 6 años, la mayoría de los cuales los hemos atravesado en un contexto de crisis, recesiones, inestabilidad financiera, cambiaria, alta inflación y bruscos cambios en las políticas regulatorias y de los lineamientos económicos oficiales en los distintos gobiernos que se sucedieron en el poder.

Sin embargo, más de un millón de operaciones con cripto se realizaron en estos 6 años en nuestra plataforma. Sólo en el último año, aumentamos un 80% la cantidad de usuarios en Argentina; un 125% en Perú; 50% en Brasil y otro tanto en el resto de Latinoamérica. Operamos en más de 90 países.

En este 2020 tan increíble y sorprendentemente especial, duro y dramático, el 90% de los 20.000 usuarios de SatoshiTango utilizaron la plataforma con motivos de inversión.

Los números hablan.