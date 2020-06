Vicentin: mayoría cree que Cristina está tras la expropiación y que irán por otras empresas

Casi 7 de cada diez personas cree que la vicepresidenta Cristina Kirchner tuvo peso en la decisión del Gobierno de dictar la intervención estatal y posterior expropación de la cerealera Vicentín, según un relevamiento realizado esta semana por la consultora Management & Fit.

Además, el 58% de los preguntados considera que el caso Vicentin puede ser la punta de lanza para que el gobierno de Alberto Fernández avance sobre la expropiación de otras empresas y 34,5% cree que el anuncio de hacerse del control de la cerealera perjudica la negociación en marcha para reestructurar la deuda bajo legislación extranjera.

El sondeo se realizó entre el 9 y el 11 de junio y abordó a 1200 personas mayores de 16 años en todo el país, a través de un estudio cuantitativo con metodología de recolección de datos on line y, según se aclara en la ficha técnica, sin corte, ponderados a nivel total y con un margen de error de de +/- 2,8% y nivel de confianza del 95%.

Al preguntar si estaba al tanto del anuncio hecho el lunes sobre la intervención de Vicentin, 51% de los consultados dijo que sí, contra 37,2% que respondió que no y el resto dijo no saber.

Consultados sobre su percepción sobre la decisión oficial, 46,6% se mostró en desacuerdo, contra 21,4% que dijo estar de acuerdo y 32% que contestó no saber.

Indagados por sobre el origen de la decisión de intervenir y expropiar la cerealera, 68,3% consideró que Cristina tuvo participación en la medida. Y 47,2% aseguró creer que la vicepresidenta fue la que tomó la determinación.

Un camino de ida

Al preguntar si la expropiación de otras empresas tras el caso Vicentin puede ser posible, el 58% dijo creer que el Gobierno puede avanzar en esa línea con compañias en situación similar a la cerealera, contra 19,8% que cree que no y un 22,2% que no sabe o no contesta.

¿Nueva 125?

La encuesta indagó también en la percepción de los consultados en cuanto a si los cacerolazos y protestas que se dieron en algunos lugares tras el anuncio pueden ser el puntapie inicial para reeditar el conflicto por las retenciones móviles de 2008.

Allí 40,9% dijo creer que es posible ese camino, mientras 39,5% no sabe o no contesta y 19,6% descarta que pueda reeditarse el enfrentamiento de hace 12 años.

La mirada en la deuda

Finalmente, M&F quiso saber de los consultados si la intervención de Vicentin puede afectar o no la reestructuración de la deuda externa, que negocia el Gobierno con los acreedores privados.

El 34,5% de los encuestados cree que la intervención de la cerealera perjudica la negociación, contra 12% que asegura que ayuda en las tratativas por la deuda; 21,2% que cree que es indiferente y 32,3% que no sabe o no contesta.