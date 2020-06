Advierten que después de la cuarentena habrá "un pico de delitos contra la propiedad" por la crisis

La flamante interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós , anticipó este viernes que después de la cuarentena por la pandemia de coronavirus habrá "un pico de delitos contra la propiedad" producto de la crisis económica.

"Hablaba con la ministra (de Justicia, Marcela Losardo) que el día que salgamos de la cuarentena, con la crisis económica que vamos a estar padeciendo nosotros y el mundo entero, vamos a tener un pico de delitos contra la propiedad, porque todas las crisis han producido eso", sostuvo la ex jueza en declaraciones radiales.

Por otra parte Garrigós aseguró hoy que le garantizará al juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, "toda la colaboración que requiera", en el marco de la causa en donde se investigan supuestas escuchas ilegales por parte de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri.

"Lo primero que vamos a hacer es garantizarle al doctor Villena que cuenta con la colaboración del Servicio Penitenciario para absolutamente todo lo que requiera", sostuvo la flamante interventora en diálogo con El Destape Radio.

Mirá también Cómo abandonar la residencia fiscal argentina La flexibilización de los requisitos para obtener la residencia fiscal en Uruguay disparó el interés de la oportunidad de evitar la presión tributaria argentina, que tributaristas consideran de gran atractivo.

En ese marco, Rébori agregó: "Lo que vamos a hacer es habilitar una vía rápida para que, en el momento en que el juez necesite algo, lo tenga inmediatamente. Esto es lo que corresponde administrativamente hacer".

Villena investiga maniobras de espionaje ilegal en distintas formas ocurridas durante el gobierno de Cambiemos y que tuvieron como víctimas a dirigentes políticos de todos los sectores, referentes religiosos, sociales y sindicales y periodistas.

La investigación incluye también presuntas escuchas que se habrían realizado sobre ex funcionarios que estuvieron detenidos en el penal de Ezeiza, que esta semana fue allanado por orden del magistrado de Lomas.

En tanto, Garrigós de Rébori agradeció el nombramiento y dijo que la tarea que le espera "la entusiasma".

"Agradezco al señor Presidente por la oportunidad que me brinda de integrarme a su equipo. Espero poder cumplir la tarea que tanto me entusiasma. Muchas gracias", escribió en las últimas horas en su cuenta de Twitter.

La designación fue oficializada hoy con la publicación del decreto 539 en el Boletín Oficial, que dispone la intervención del SPF por 180 días.

En sus declaraciones de esta mañana, la abogada aseveró que el Presidente le dio "total libertad" y le aseguró que cuenta "con todos los medios posibles para avanzar en una mejora del Servicio Penitenciario, para traerlo al siglo XXI".

"El Poder Judicial va a contar en mí con una persona que no solamente está abierta al diálogo y a todos los requerimientos, sino con alguien que entiende de lo que están hablando, cuáles son sus urgencias y necesidades", indicó Garrigós de Rébori.

"Lo primero que hay que hacer es establecer una vía de comunicación por vía directa que sea rápida", indicó.

Al ser consultada sobre el debate generado por las prisiones domiciliarias otorgadas en el marco de la pandemia por coronavirus, Rébori planteó: "Suponiendo que hubieran liberado masivamente a gente que podría fugarse, ¿se creen que estarían en sus casas" No ha habido ni una sola denuncia".

"Nada de eso que se premonizaba y atemorizaba a la población sucedió, porque la verdad es que la gente le tiene miedo a los presos, deja de ver que los presos son personas", dijo.

Entre algunas de las medidas que proyecta llevar adelante, Garrigós anticipó que buscará "solucionar problemas de falta de capacitación, ya que los internos que se capacitan estando detenidos no reinciden".

"El Estado no puede desperdiciar el tiempo que quita de la vida de esas personas sin darles nuevas herramientas para que no vuelvan a tener que delinquir, ya que en algunos casos lo hacen no encuentran otra salida", aseguró.

Luego, en declaraciones a FM La Patriada, señaló que "el Estado tiene un montón herramientas para mejorar el sistema penitenciario" y, sobre la situación en relación al coronavirus, indicó que, "por el momento, no hay un brote importante dentro de las unidades".