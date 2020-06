Berni aseguró que la Provincia no tiene apoyo del Gobierno nacional: "No hay voluntad de asistirnos"

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, aseguró que no tiene "nada" de apoyo del Gobierno nacional y remarcó que desde la cartera que conduce Sabina Frederic "no hay voluntad" de asistir a la provincia de Buenos Aires.

"Me pregunta: ¿tiene el apoyo del gobierno nacional? No. Nada", sentenció Berni en una entrevista con el canal América.

Ante la repregunta, sobre si su par en Nación, Sabrina Frederic, lo asiste, el funcionario de la provincia de Buenos Aires sentenció: "Ya lo dije. Nada".

"No tiene nada que ver que seamos del mismo partido, es la voluntad del Gobierno nacional de asistir a una provincia que tiene un problema de seguridad profunda y que no tiene los recursos, no solo humanos y tecnológicos, para afrontarlos", explicó Berni.

Y agregó: "Es imposible una recuperación y un trabajo profundo en materia de seguridad en la provincia de Buenos Aires si el Gobierno nacional no lo asiste".

Berni dijo que la última vez que habló con su par de Nación fue "media hora antes que se firme el decreto de la cuarentena", el 19 de marzo pasado.

El ministro de Seguridad bonaerense contó que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, está al tanto de la situación por la que atraviesa.

"Con Kicillof ya estamos acostumbrados", remarcó Berni en cuanto a la falta de apoyo desde Nación.

"No es una cuestión política, es una cuestión de dimensionar la responsabilidad que tiene el Gobierno nacional de ayudar a la provincia", puntualizó.

"No estoy caliente, estoy resignado, lo venimos manifestando hace mucho tiempo. Hay una voluntad de no asistirnos, estamos resignados a que debemos pelearla solos", completó.