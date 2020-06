Finanzas y mercados Jueves 11 de Junio de 2020

Tras comprar unos u$s 900 millones en dos semanas, el BCRA flexibiliza el cepo

Entre otras cosas, elevó de u$s 250.000 a u$s 1 millón el acceso directo al MULC para pagos anticipados de importaciones. Para los industriales, tiene sabor a poco. El BCRA recuperaría este viernes los u$s 1000 millones que debió vender en mayo, si mantiene su ritmo de compra diario de u$s 100 millones