Hay rumores de cambios en el gabinete de Uruguay: saldría el canciller

El canciller uruguayo, Ernesto Talvi, tuvo este miércoles una noche de cumpleaños muy agitada. Festejó en familia, pero en medio de la semana más tensa desde que entró en la política y con la decisión de “cambiar de rol” en el gobierno.

Sus declaraciones de este sábado en El Observador, en las que evitó calificar a Venezuela de dictadura, generaron un nuevo conflicto con el presidente Luis Lacalle Pou, que al otro día transmitió a su equipo la necesidad de remarcar que para él sí la hay.

En medio de esas tensiones, Talvi se reunió este martes con Lacalle Pou en la Torre Ejecutiva y le planteó su deseo de aplicar un “cambio de roles”, según confirmaron a El Observador fuentes políticas. Las fuentes consultadas ratificaron que Talvi piensa en una salida del Poder Ejecutivo, aunque se definió que no sea en un plazo “inmediato”.

En su propuesta, el canciller manifestó que podía dar apoyo desde una arena más política en el Senado, como líder de Ciudadanos, el sector mayoritario del Partido Colorado.

Xinhua

En las últimas horas, Talvi transmitió a su círculo de confianza que estaba pensando en dejar un ámbito tan “específico” como el de la cancillería para pasar a estar en ámbitos más políticos. El canciller tenía esa idea en la cabeza hace varias semanas, porque entiende que debe estar más en el "día a día", lo que se lo impide la gestión al frente de la política exterior.

La postura del canciller y líder del Partido Colorado de evitar calificar a Venezuela como una dictadura agitó las aguas del gobierno apenas cruzado el mojón de los 100 días de gestión y generó un contrapunto con el presidente, que se sumó a otras rispideces anteriores mantenidas por los máximos referentes de la coalición, además de la tensión latente en la interna de un Partido Colorado bicéfalo.

Las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores, que en una entrevista con El Observador dijo este sábado que en ese rol “no va a decir” que en Venezuela hay una dictadura, cayeron mal en la cúpula del Poder Ejecutivo. El mandatario se había comprometido en campaña a dar esa lucha en todos los estrados y así lo ratificó a su círculo más cercano entre el domingo y este miércoles.

El dirigente enfrenta también dilemas internos luego de recibir algunos planteos de disconformidad en su sector Ciudadanos tras distintas expresiones de que no participará de ámbitos políticos como el Comité Ejecutivo Nacional de los colorados o la campaña nacional.

Ante versiones que circulan en las redes y consultas de varios periodistas, desmiento de manera terminante que haya presentado renuncia a mi cargo como Canciller.



. — Ernesto Talvi (@ernesto_talvi) June 11, 2020

“Ante versiones que circulan en las redes y consultas de varios periodistas, desmiento de manera terminante que haya presentado renuncia a mi cargo como Canciller”, afirmó en la noche de este miércoles Talvi a través de Twitter, la misma noche que festejaba sus 63 años.

Los días después

En los últimas días, tras la entrevista publicada por El Observador, el canciller también envió señales de distanciamiento y acusó el golpe del cruce con figuras del Poder Ejecutivo y de la otra ala de su partido.

Talvi no fue ni lunes ni martes a la cancillería, y este miércoles se ausentó de forma sorpresiva del Consejo de Ministros en que Lacalle Pou abrió el juego para el debate del Presupuesto. También canceló su comparecencia ante la comisión de Asuntos Internacionales de Diputados.

En la noche del miércoles, Talvi reunió al gabinete ministerial de la cancillería. Allí hablaron, entre otros temas, de la postura de la diplomacia uruguaya sobre el tema Venezuela, aunque en ningún momento mencionó que fuera a renunciar, dijeron participantes del encuentro.

En ámbitos de la coalición, la postura de Talvi generó la reacción inmediata de Lacalle Pou y de sus allegados. “Cuando no hay democracia, obviamente es una dictadura”, dijo este lunes en una conferencia de prensa el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, al ser consultado sobre la postura del canciller de que desde su rol no “corresponde” que califique a Venezuela como dictadura, tal como hizo en campaña electoral.

Entre los blancos las declaraciones de Talvi generaron sorpresa y el tema fue motivo de conversaciones informales en pasillos del Palacio Legislativo entre los senadores nacionalistas. Consideraron que el gobierno debía tener una única postura en el tema.

Más allá que considera y afirma que en Venezuela no hay una democracia, Talvi asegura que desde su nuevo rol no puede denominarla como dictadura. "El Uruguay es claro y sin ambigüedades: en Venezuela no hay democracia y se violan sistemáticamente los derechos humanos" , dijo en la entrevista con El Observador.

“Este canciller no va a decir en este rol esa palabra (dictadura) y lo que yo piense personalmente respecto del régimen que gobierna Venezuela dejó de ser relevante en el momento en que asumí este cargo. Basta con mirar lo que pensaba cuando no era canciller, entonces ya van a saber lo que pienso. No cambié de opinión pero como canciller no corresponde que yo use esos términos”, agregó después.

Este martes, tras reunirse con Lacalle, Talvi dijo que estaban “100% alineados más allá de la semántica" en relación a Venezuela.