Los bonos caen contagiados por el malhumor de los mercados mundiales

Contagiados del malhumor en los mercados globales, los bonos argentinos arrancan el jueves con caídas mayores al 1,8%. Las perspectivas negativas de largo plazo de la Fed preocupan a los inversores y por ello se observan caídas de mas de 3% en los índices americanos los cuales arrastran a los activos globales y la renta fija local no queda exenta de dicho pesimismo. De esta manera, todos los tramos de la curva local operan a la baja, potenciados a su vez por falta de novedades en relación con la deuda.

Tanto la parte corta, media y larga de la curva argentina bajo legislación internacional operan a la baja. Los bonos Globales 2021, 2022 y 2023 operan en rojo con caídas de 0,74%, 1,01% y 1,2% respectivamente. En la parte media de la curva las caídas son mas abultadas con retrocesos de 1,4% para el Bonar 2026, 1,42% para el Bonar 2027 y 1,75% para el bono a 2028. En el extremo de la curva de legislación NY también se ven caídas que van desde 1,31% para el Bonar 2046, 1,57% para el Bonar 2048 y 1,96% para el bono centenario con vencimiento a 2117.

El riesgo país arranca la jornada en al alza en 2578 puntos, subiendo 55 puntos básicos (2,2%)

Como viene ocurriendo en las ultimas semanas, la atención se centra en posibles avances sobre el tema de la deuda entre el Gobierno y acreedores. Las expectativas de un arreglo han tomado mayor protagonismo, razón por la cual los bonos recuperaron entre un 35% y 46% en el ultimo mes. Actualmente los bonistas y el gobierno siguen negociando los términos de la deuda aunque bajo el paraguas del NDA (acuerdo de confidencialidad).

Los analistas de Delphos Investment señalan que por ahora se habrían producido avances de acuerdo a lo esperado.

“Cierto "arreglo" con los bonistas K (son los tenedores de los bonos del canje 2005 y 2010), quienes habrían sido los ideólogos de un endulzante atado a las exportaciones agrícolas. Además, el gobierno respetaría y no modificaría las cláusulas legales que rigen estos bonos. Gran parte de los bonistas de este grupo habrían comprado los bonos a precios bajos y por ello tienen mayor margen para ceder posiciones. Por el otro lado, los fondos "real money" siguen negociando por ahora sin demasiado éxito. Las partes encuentran grandes desacuerdos en el modelo de sustentabilidad de Guzmán. Y ellos fueron los grandes compradores de bonos en el momento de emisión, acumulando grandes pérdidas y por ende cuentan con escaso margen para ceder”, afirmaron desde Delphos.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) explicaron que, hasta ahora, los distintos acuerdos de confidencialidad obligaron al mercado a moverse en función de especulaciones o rumores sobre las posiciones de cada una de las partes. Hasta tener novedades concretas no se espera una dinámica muy distinta, y por ende la sensibilidad en los precios seguirá siendo la protagonista.

“Ya se firmaron nuevos acuerdos de confidencialidad, mientras que se especula que con respecto a la nueva oferta, los bonos tendrían un VPN en torno a los u$s 50 y se podría agregar un sweetener atado a las exportaciones agropecuarias. Según declaraciones recientes del Ministro de Economía, esta sería la última propuesta desde el oficialismo. Por lo que crece la expectativa con respecto al nuevo diseño y que tanto podrían estas mejoras en las condiciones incentivar a los acreedores para aceptar el canje. Guzmán volvió a remarcar que "Argentina no tiene como pagar", ni a los acreedores privados ni al Fondo Monetario Internacional. En este sentido, se habla de que se buscará renegociar el programa con el FMI para extender los pagos de capital en al menos unos tres años”

Por otro lado, los intentos de expropiación por parte del Gobierno sobre Vicentin genera nuevos ruidos en los precios de los activos financieros y pese al rebote de ayer, los temores sobre posibles demoras o complicaciones en relación a las negociaciones se mantienen entre los analistas.

“La expropiación de Vicentin agrega mucho ruido. No se sabe si hay descontento o no por parte de los acreedores, aunque lo que si es esperable es que tengan una posición mas dura a la hora de ceder si es que finalmente el Gobierno busca hacerse de la compañía aceitera. Todos buscan sacar parte de una misma torta y el propio Gobierno se autoperjudica en torno a las negociaciones poniendo a Vicentin dentro de la misma, contemplando que la compañía tiene una deuda de u$s 1100 millones, de la cual el Gobierno busca absorber debido a la expropiación. No tiene sentido”, advirtió un operador de bonos de un banco local.