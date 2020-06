YPF salió por u$s 25 millones y logró cuatro veces más con ON atada al dólar

La petrolera YPF obtuvo unos u$s 100 millones en el mercado local con la colocación de una nueva serie de obligaciones negociables en dólar linked a 24 meses y la reapertura de la Clase III en pesos con vencimiento en diciembre de este año. El monto inicial había sido de u$s 25 millones, pero la demanda registrada en la operatoria permitió a la compañía ampliar el monto de colocación en los dos instrumentos hasta los u$s 100 millones, lo que significó concretar la tercera salida importante al mercado en el año.

Estas nuevas ON forman parte del plan financiero de la compañía para este año y "ofrecen una alternativa atractiva para los inversores locales", aseguraron analistas a Télam.

La emisión fue la reapertura de la ON Clase III en pesos con vencimiento en diciembre de este año, junto a una nueva serie en dólar link a 24 meses de plazo. Los colocadores fueron los bancos Galicia, Santander, HSBC, BBVA, Macro, Itaú, Provincia de Buenos Aires, Nación Bursátil, SBS Trading, Allaria Ledesma, Balanz Capital, TPCG Valores y Macro Securities.

El 20 de mayo pasado, la petrolera YPF había conseguido otros u$s 100 millones mediante la emisión de una nueva serie dólar linked por u$s 93 millones con un plazo de 18 meses y una tasa de interés 0. En tanto, los u$s 7 millones restantes correspondieron a la reapertura de una ON Clase III en pesos con vencimiento en diciembre de este año.

La colocación se produce en momentos en que grandes empresas intentan aprovechar mediante instrumentos ajustados por la evolución del dólar una abundante liquidez del mercado.