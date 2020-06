Coronavirus: refuerzan la cuarentena en Chile luego de 6000 contagios en un día

El Ministerio de Sanidad de Chile reportó que en un solo día, se registraron casi 6000 nuevos casos de coronavirus y así la cifra total de infectados subió hoy a 148.496, mientras que también se sumaron 192 decesos y ahora totalizan 2475.

El ministro Jaime Mañalich detalló que en las últimas 24 horas se constataron 5737 nuevos infectados, de los cuales 5226 presentan síntomas y 511 serían asintomáticos. Apenas el lunes, reportaban como récord diario 649 casos.

Reforzarán cuarentena

Ante el aumento de los contagios, las autoridades anunciaron hoy nuevas medidas de cuarentena y cordones sanitarios, en distintos puntos de la Región Metropolitana.

A partir de este viernes a las 22:00 hora local se impondrá una cuarentena en Peñaflor, así como las áreas urbanas de Pozo Almonte, Melipilla, Curacaví, Tiltil y San José de Maipo, y también en las comunas de Valparaíso y Viña del Mar.

Respecto de los cordones sanitarios, se establecerá uno en Pirque, para evitar la llegada de contagiados, y en Alto Biobío.

En tres meses, 89.000 arrestos

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, aseguró que no les "temblará la mano ni un segundo en fiscalizar, en perseguir la responsabilidad penal y hacer que se apliquen las sanciones a aquellos que no quieren entender que cuando no respetan las normativas sanitarias están poniendo en riesgo no sólo sus vidas sino que las vidas de todos los demás".

"Tenemos que cumplir las normas sanitarias, porque este esfuerzo, este desafío que es la pandemia depende de todos nosotros para que realmente sea exitoso", dijo y explicó que ayer se realizaron mil detenciones en la Región Metropolitana. En total son 89.000 los arrestados por cometer infracciones desde mediados de marzo.