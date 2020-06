Alberto cargó contra Moreno y recordó cuando entraba “con guantes de box a una asamblea”

Guillermo Moreno había criticado ayer en duros términos la intervención de Vicentin dispuesta por el gobierno nacional. El ex secretario de Comercio sumó hoy nuevas críticas sobre la medida dispuesta por el presidente y cuestionó la estrategia elegida.

Sobre la legalidad de la medida, cuestionó que se basó en “un decreto ley de la dictadura firmada por Videla, Massera y Agosti, de enero de 1977”.

En diálogo con Radio Con vos, Moreno planteó que la misma suerte hubiera corrido para el gobierno anterior. “Imagínense ese atributo en manos de Macri. Lo que hubieran sido cuatro años de Macri quedándose con todas las empresas peronistas”, ejemplificó.

El ex funcionario de Cristina Kirchner consideró que no se trata de una medida peronista. Según su visión, “el capitalismo es bueno para generar riqueza pero no para distribuirla. Ahí nos involucramos los peronistas. Pero no en la producción, ahí se meten los marxistas”. Incluso agregó que, hasta ahora, “el único villano es el presidente” Alberto Fernández.

Luego de estas declaraciones, el presidente dialogó con Radio 10 y le contestó a Moreno. Si bien aclaró que no quiere “entrar en debate con nadie”, no dejó la oportunidad de responderle.

“Celebro que se preocupe por eso. Quiero un Moreno que se preocupe por la legalidad antes que entre con guantes de box y matones a una asamblea. Celebro que se preocupe por la legalidad”, fueron las palabras de Fernández.

Sobre la intervención de Vicentin Fernández volvió a remarcar que está en concurso de acreedores y que le preocupa “que la empresa quede en peores condiciones de las que está. Ese es el sentido de la intervención”. Igualmente, no se refirió directamente a las acusaciones de Moreno sobre el decreto ley de la dictadura ni sobre la legalidad de las medidas adoptadas.