Coronavirus: Boris Johnson tuvo que dar marcha atrás con la vuelta a clases en el Reino Unido

El ministro de Educación del Reino Unido, Gavin Williamson, reconoció hoy que el plan de regreso de todos los alumnos a las escuelas en Inglaterra para el próximo 21 de junio ya no es posible, luego de temores expresados por docentes, padres y funcionarios locales por el coronavirus.

Williamson reconoció ante el Parlamento que no esperaba la apertura total de las escuelas hasta septiembre, pero aseguró que le gustaría que las que tienen capacidad para recibir a más niños en aulas más pequeñas, lo hagan antes de las vacaciones de verano. Del otro lado, las autoridades escolares afirman que no hay suficiente espacio en las aulas para cumplir con las normas de distanciamiento social. Se esperaba que las escuelas secundarias en Inglaterra abrieran desde el 15 de junio.

La semana pasada se reabrieron las escuelas para los alumnos de preescolar, primer y sexto año, que se sumaron así a los hijos de los trabajadores esenciales y los niños vulnerables, que nunca dejaron de tener clases durante el brote.

Una encuesta oficial reveló que sólo uno de cada cuatro niños regresó a las escuelas la semana pasada –lo que refleja las preocupaciones entre los directores, los padres y las autoridades locales–, y sólo abrieron un poco más de la mitad de las primarias.

Por otra parte, el ministro de Salud, Matt Hancok, dijo hoy que se les pedirá a los padres y tutores que den su consentimiento para que a los alumnos de preescolar, primaria y secundaria se les haga un test de hisopado, junto con sus maestros, como parte de un estudio de control para aumentar la comprensión de las tasas de transmisión dentro de las escuelas.

El Reino Unido inició ayer una nueva fase de flexibilización de la cuarentena, con la reapertura de algunos comercios no esenciales como las concesionarias de autos, pequeñas tiendas y dentistas. Los británicos pueden reunirse en grupos de seis, siempre y cuando respeten el distanciamiento social, ir trabajar si es necesario y usar los tapabocas en el transporte público.



Mientras tanto, los pubs y restaurantes podrían comenzar a recibir clientes en espacios al aire libre a partir del 22 de junio.

La agencia de estadística reporta 10.000 muertes que las cifras oficiales

La Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS) informó hoy que más de 51.000 personas murieron por Covid-19 en el Reino Unido, una diferencia de más de 10.000 respecto a las cifras oficiales del gobierno del primer ministro Boris Johnson (40.968).



Si a esas muertes se les suman aquellas en las que el virus pudo haber sido la causa, el total llega a alrededor de 64.000, agregó la ONS. Actualmente, el Reino Unido tiene el segundo número de muertes por coronavirus en el mundo después de los Estados Unidos (111.751).

Las cifras de la ONS cubren todos los fallecimientos en hospitales, geriátricos y residencias privadas con diagnóstico confirmado o presunto de coronavirus (incluso si no se indica en el certificado de defunción) y las ocasionadas como consecuencia de personas que no recibieron atención médica. Según los científicos, informar sobre el exceso de mortalidad por todas las causas respecto al mismo periodo del año anterior es la mejor forma de medir el impacto general para determinar el número de personas que han muerto por un brote de una enfermedad.



De todas las muertes relacionadas con el virus en Inglaterra y Gales registradas hasta el 29 de mayo, el 64% ocurrieron en los hospitales, mientras que un 29%, tuvo lugar las residencias de ancianos y el resto se repartió entre los hogares, asilos y otros establecimientos, dijo la ONS.