Coronavirus: se desploma el comercio exterior

En el mes de abril de 2020, las exportaciones argentinas fueron de u$s 4.329 millones, lo que representó un descenso de 0,1% en relación al mes anterior. En la comparación interanual, se registró una baja de 18,9%, explicado por el retroceso en las cantidades (13%) y en los precios (6,7%).

Por el lado de las importaciones, se observó que en abril sumaron u$s 2.918 millones, implicando una caída de 8,1% en relación al mes anterior. En términos interanuales, disminuyeron un 30,1%, debido a la caída en las cantidades adquiridas (27,5%) y en los precios (3,6%).

La reciente decisión del Banco Central podría complicar aún más el panorama. El supuesto remedio para limitar la compra de dólares por importadores y operadores logísticos en general, afecta el corazón del comercio exterior, y generaría el efecto inverso buscado por la norma.

En abril de 2020, las exportaciones argentinas estuvieron compuestas principalmente por manufacturas de origen agropecuario (41,9%), seguidas por productos primarios (36,2%), manufacturas de origen industrial (16,3%) y combustibles y energía (5,6%).

Por el lado de las importaciones, bienes intermedios se posicionó como el rubro con mayor incidencia durante abril, con un 42,4%. en segundo lugar, se ubicó piezas y accesorios para bienes de capital, con el 17,1%, mientras que la tercera posición correspondió a bienes de capital, con un 15,2%.

En el mes de abril, las exportaciones argentinas con destino a China fueron de u$s 509 millones, un incremento de 126,2% frente a marzo y de 50,6% en la comparación interanual. Las importaciones totalizaron u$s 411 millones, cayendo un 12,9% frente al mes anterior. Asimismo, se ubicaron un 40,3% por debajo del valor de abril de 2019. El saldo comercial para Argentina fue un superávit de u$s 98 millones, revirtiendo el signo tanto a nivel mensual como interanual, cuando se registraron déficit de u$s 247 millones y u$s 351 millones, respectivamente.

En los últimos 12 meses, las exportaciones se incrementaron un 52,3% interanual, en tanto, las importaciones cayeron un 17,8% frente a la etapa previa. De este modo, la balanza comercial cerró deficitaria en u$s 1.535 millones, un 73,7% menos respecto al déficit de u$s 5.844 millones alcanzado el año previo. Con estos números, China se presenta como el principal socio comercial de la Argentina.

En el mes de abril, las exportaciones argentinas con destino a Brasil sumaron u$s 519 millones, un 48,8% inferior a las del mes anterior, mientras que, a nivel interanual, se registró un descenso del 57,3%. Por su parte, las importaciones fueron de u$s 519 millones, retrocediendo un 27,6% respecto al mes previo. En términos interanuales, tuvieron una baja del 45,5%. El saldo comercial fue un déficit de u$s$ 132 millones, revirtiendo el signo frente al mes anterior, cuando hubo un superávit de u$s 39 millones. En la comparación interanual, el déficit subió un 193,3%.

En los últimos 12 meses, las exportaciones cayeron un 14,1% interanual, al tiempo que las importaciones se desplomaron un 28,4% respecto al período anterior. De este modo, la balanza comercial arrojó un superávit de u$s 347.