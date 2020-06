Culmina una exitosa gestión de integración

Tras completar su período de dos años, culmina la gestión de Jorge Metz como secretario general del Comité Intergubernamental Coordinador de los Países de la Cuenca del Plata (CIC).

Creado en la primera reunión de Cancilleres de la Cuenca del Plata en febrero de 1967, antes mismo de la Firma del Tratado de la Cuenca del Plata, en abril de 1969, en Brasilia, el CIC es la primera institucional intergubernamental de integración de la región.

El preámbulo del Tratado revela el novedoso “espíritu de cooperación, integración, compromiso y solidaridad, en la persuasión de que la acción conjugada permitirá el desarrollo harmónico y equilibrado, así como el aprovechamiento de los grandes recursos naturales de la región, asegurando y preservación para las generaciones futuras, a través de su utilización racional”. Las áreas de interés común identificadas por el Tratado abarcan temas como la navegación; el uso racional de recurso hídrico; la vida animal y vegetal; las interconexiones viales, hidroeléctricas y telecomunicaciones; el establecimiento de industrias de interés; la complementación económica de áreas limítrofes; cooperación en materia de educación, salud, y contra enfermedades; proyectos relacionados al inventario, evaluación y aprovechamiento de recursos naturales; y el conocimiento integral de la Cuenca del Plata.

Los primeros acuerdos internacionales sobre la Cuenca son de 1941 y el primer estudio integral fue realizado en 1974 con el apoyo de la Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), con el objeto de identificar y alcanzar consenso para la preparación del “Programa Marco para la Gestión Sostenible de los Recursos Hídricos de la Cuenca del Plata en Relación con la Variabilidad y el Cambio Climático” fue ejecutado entre 2010 y 2016 y se elaboró y aprobó un “Programa de Acciones Estratégicas” (PAE) basado en un “Análisis Diagnóstico Transfronterizo” (ADT).

El 1 de junio de 2018 después de dos años de inactividad e inmersos los países en dificultades para consensuar la nominación de un secretario general para el CIC, los cancilleres de los cinco estados miembros resuelven confiar la gobernanza en Jorge Metz. La nominación tuvo inmediato consenso. Metz llegaba con más de cuarenta años de amplia, diversa y reconocida experiencia en la actividad marítima, fluvial y portuaria, nacional e internacional, en los cuales se desempeñó en la actividad privada como en el sector público. Además, lucia el pergamino de ser el primer egresado de la Escuela Nacional de Náutica Manuel Belgrano que alcanzaba el máximo cargo de responsabilidad del sector, al ser designado subsecretario de Puertos y Vías Navegables y Marina Mercante de Argentina.

Durante la prolífica gestión Metz, El CIC y la OEA firmaron un “Memorando de Entendimiento” (MOU), donde se establecieron los términos y condiciones que rigen el manejo de los fondos de la donación del GEF, en Washington DC, el 17 de junio 2019, con la presencia del secretario general de OEA, el secretario general del CIC y los embajadores de los Países de la Cuenca del Plata ante OEA.

Al efecto, el Proyecto de Porte Medio (PPM) “Preparando el terreno para la implementación del Programa de Acción Estratégica de la Cuenca del Plata”, por un total de casi u$s dos millones, se encuentra en ejecución y tiene su conclusión prevista para diciembre de 2020. El proyecto surge del trabajo integrado entre la comunidad técnica-científica y los organismos gubernamentales de los cinco países de la Cuenca. Éste es un proyecto “puente” para la presentación de un amplio portfolio de u$s 70 a u$s 500 millones, que consolidaría una próxima solicitud a distintas agencias de financiación interesadas en apoyar proyectos concretos para el fortalecimiento de la cooperación y el desarrollo sostenible de la Cuenca del Plata.

Estos dos años fueron de ordenamiento y fortalecimiento de un CIC Plata inmerso en una lucha global entre proteccionismo y globalización, la pandemia del Covid19 y un estiaje en el recurso hídrico nunca antes visto. Después de 50 años se convoca a los países para trabajar en protocolos para atender las emergencias hídricas. También debiera extenderse la convocatoria a todas las áreas de interés de la Cuenca a favor de la gente y la producción de todos los países.