Frigerio: ¿Cuál es la urgencia del DNU de Vicentin? La unica urgencia es salvar vidas"

Rogelio Frigerio, ex ministro del Interior, se sumó a las críticas de Cambiemos a la decisión del gobierno nacional de intervenir la empresa Vicentin y enviar un proyecto al Congreso para su expropiación.

El economista aseguró que “la intervención y expropiación de Vicentin me una enorme preocupación”, y aseguró que su posición es “contraria a la medida: deja en evidencia que nos cuesta aprender de los errores del pasado”. Y se preguntó: "¿Cuál es la urgencia del DNU? La única urgencia hoy es salvar vidas".

En este sentido, recordó lo ocurrido con otras tres empresas en el pasado, y sostuvo que “cuando se confiscó Aguas Argentinas, todos los contribuyentes y los trabajadores pagamos u$s 250 millones del juicio perdido. Lo mismo sucedió con Aerolíneas Argentinas, y eso nos costó casi u$s 350 millones. Y luego expropiamos YPF que nos costó u$s 5000 millones y aún tenemos un juicio pendiente en el Ciadi”.

Frigerio también criticó que se haya tomado la medida de intervención mediante un decreto de necesidad y urgencia del Ejecutivo. “Las únicas urgencias hoy son salvar vidas y las fuentes de trabajo de las empresas que se complicaron por la pandemia. Vicentin no es un caso, está en concurso desde hace meses”.

Por otro lado, el ex ministro evaluó que la decisión “afecta las reglas de juego”, y que aquellos países que “respetan las instituciones y tienen reglas de juego claras les va bien”.

Finalmente, Frigerio se detuvo sobre la relación entre el gobierno y la oposición en este contexto. “La unidad nacional es un camino de ida y vuelta, donde el gobierno nacional tiene mayor responsabilidad en su búsqueda y en la convocatoria a la oposición para lograr los acuerdos que necesita el país para salir adelante”, explicó.