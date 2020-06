Los empresarios temen que Vicentin sea el puntapié inicial de una política de gobierno

La decisión del Gobierno de intervenir Vicentin, con el objetivo final de expropiar a la empresa, generó reacciones de diferentes tipos en el mundo empresario, aunque el factor común entre casi todos es claro. Temen que este caso sea tan solo el inicio de una metodología que se expandirá luego hacia otras compañías.

En este sentido, ayer, durante la conferencia de prensa, el presidente Alberto Fernández resaltó que el de Vicentin era un caso que se daba simplemente por la situación económica grave de la empresa, aunque entre los industriales esas palabras parecen no haber convendido.

Martín Cabrales, titular de Café Cabrales y directivo de la Unión Industrial Argentina (UIA) , justamente es uno de los que elige tomar las palabras del mandatario.

"Espero que esto no sea una política de gobierno sino un caso puntual. El presidente ayer se ocupó de aclarar que no se levantó un día con ganas de intervenir una empresa que estaba bien, sino que viene mal hace ya mucho tiempo. Confío en que es solo eso", sostuvo ante la consulta de El Cronista.

El empresario, además, resaltó que la Argentina no ganará soberanía alimentaria con esta intervención, tal como afirmó Fernández en Casa Rosada.

"La Argentina es soberana alimentariamente. No solo producimos lo que consumimos sino que le podemos dar de comer a muchísimos países. Tenemos un entramado industrial y federal. La soberanía está desde siempre. La Argentina no es un país rico pero sí es un país que tiene muchos recursos", sostuvo Cabrales.

Además, sostuvo que "el Estado no está para hacer de empresario; para eso estamos los privados".

Mario Grinman, al frente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) , advierte que la entidad todavía no dio a conocer su postura oficial porque "el tema nos tomó por sorpresa y se trata de algo muy delicado".

"Nos hace temer porque esto sea una política. Si es una excepción, de todos modos es complejo. No es una empresa privada que se puede considerar esencial como eléctricas o transporte público, y en ese caso incluso habría que ver. Pero en una empresa privada como esta, que estaba en convocatoria ya con un juez y con un proceso legal en marcha, es diferente", dijo Grinman.

"Espero que esto no sea una política de gobierno sino un caso puntual. El presidente ayer se ocupó de aclarar que no se levantó un día con ganas de intervenir una empresa que estaba bien, sino que viene mal hace ya mucho tiempo. Confío en que es solo eso", sostuvo Cabrales.

Para José Urtubey, otro directivo de la UIA , "el Gobierno se está comprando un gran problema", al haber tomado la decisión de intervenir la agroexportadora. Por esto, sostuvo ante El Cronista que "no se está yendo camino a ser Venezuela, ni veo el lado especulativo de todo esto", sino que se trata "de una medida puntual para un caso puntual".

"La decisión no me escandaliza para nada ni veo que se trate de una tendencia que se pueda extender a otras compañías. Esto no es una tendencia", resaltó Urtubey.