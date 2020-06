BCRA prohíbe a bancos cobrar comisiones a importadores

“Las entidades no podrán cobrar comisiones ni cargos por la realización de las gestiones para importar y deberán tomar los recaudos necesarios para que el pedido cuente con la información necesaria y suficiente para su análisis y evaluación”, estableció el Banco Central.

Lo hizo porque varios bancos privados pedían hasta u$s 500 por este tipo de trámites. “Importamos por u$s 5000 y el banco nos cobra u$s 300 en concepto de análisis y presentación al Central por cada operación. Nos dieron el préstamo al 24% pero usan el punto 1 de la Comunicación 7001 para negarnos el pago de la factura pendientes de fin del año pasado. Con los mismos proveedores de hace 15 años”,

“Algunos bancos están pidiendo hasta u$s 500 al alegar gastos operativos”, advierte Rubén García, presidente de la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA).

Miguel Ponce, ex subsecretario de Industria y Comercio, revela que los bancos estaban pidiendo entre u$s 300 y u$s 500, pero subraya que los importadores se deben negar a pagar porque no hay nada que averiguar, sino que es una declaración jurada que debe hacer el cliente.

“La bueno con esta norma es que ahora es homogéneo y todos los bancos van a pedir lo mismo y esos u$s 300 o u$s 500 que los bancos querían sacarnos de nuestro bolsillo ahora no lo pueden hacer, mientras el Central está logrando su objetivo, que es ganar tiempo”, indica.

“Hay muchos reclamos de las empresas porque hacen todo y entran en esos costos y no tienen respuesta del Central”, detallan en un banco extranjero que admiten cobrar entre u$s 150 y u$s 250 “por buscar la información necesaria para presentar ante el Central, el despacho la declaración jurada y certificar en el Consejo de Ciencias Económicas, que al estar cerrado debe hacerse todo por mail, que es más engorroso. El tema es que hacés la presentación en el BCRA y ni siquiera te dicen que no podés girar, no te contestan, entonces es una impotencia bárbara”.

El Banco Central ahora estableció un procedimiento estandarizado para simplificar y agilizar el tratamiento de los pedidos de conformidad previa para que las empresas puedan acceder al mercado de cambios para el pago de bienes para la producción. Las empresas interesadas en comprar dólares para pagar importaciones deberán completar un formulario a través de la entidad autorizada a cursar pagos de importaciones de bienes.

“Un retorno anunciado: Las DJAI en toda su expresión, bajo el eufemismo de solicitud de conformidad previa por pagos de importaciones de bienes”, evalúa Luis Secco, director de Perspectivas Económicas.

Ponce quiero ver cómo funcionará en la práctica: “Si hay freno a las importaciones implicará desabastecimiento de productos e inflación, porque se trasladará a costos”.

De hecho, ya reapareció el dólar celeste, que está en el medio entre el oficial de $ 70 y el Bolsa de $ 110, por lo que varios productos importados ya estpan con aumentos de precios que reflejan este dólar intermedio de $ 90.

Según el Banco Central, se importó por u$s 5800 millones y los importadores accedieron a divisas por u$s 7500 millones en el bimestre abril mayo, por lo cual se pagaron importaciones por 30% más del volumen importado.

“Si fuera así, el Central tiene los datos de quiénes sacaron las divisas entonces en vez de acusar, que digan quiénes fueron y que pidan explicaciones de cómo la sacaron. Ese sería el concepto de cuando uno acusa, porque me parece muy suelto de boca decir esto”, asegura García, el titular de CIRA.

“Ese comportamiento fue disruptivo respecto del historial de acceso al mercado de cambios. Históricamente, hay una correlación entre el volumen de importaciones y el acceso al mercado. Incluso, por las prácticas comerciales habituales, hay menores pagos que volumen de importación, constituyendo la diferencia las obligaciones comerciales normales”, denuncian en el BCRA.

Agregan que en este bimestre hubo cancelación de obligaciones y anticipo de pagos de importaciones que no hacen a las prácticas comerciales habituales.

De ahí que la circular A7030 establece las condiciones de acceso al mercado para normalizar esa situación disruptiva: “No hay impedimento para importar ni alteración en el régimen de importaciones del país. Están las divisas disponibles para el normal funcionamiento de la actividad productiva. No está en el espíritu de la norma alterar el volumen de importaciones, sino establecer un sendero de pagos acorde con las buenas prácticas comerciales”, aclaran en el Central.