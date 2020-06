El PBI de Brasil se hundiría un 8%, según el Banco Mundial

Según los cálculos del Banco Mundial (BM), se espera que la economía brasileña se contraiga un 8% este año –muy por arriba del promedio mundial de -5,2%, la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial– y proyecta una recuperación más difícil (2,2%) que para el promedio de las economías (4,2%) en 2021.

En su informe 'Perspectivas económicas mundiales', el BM atribuye la fuerte caída del gigante sudamericano a las medidas de distanciamiento y cuarentena para contener la propagación del Covid-19 –los últimos datos oficiales del Ministerio de Salud brasileño informan apenas 18.912 casos confirmados y 525 muertos, mientras el recuento de la Universidad Johns Hopkins señala 691.758 contagios y 36.455 víctimas–, la caída de las inversiones y una reducción en los precios de las commodities.

Bloomberg, no obstante, reportó que en mayo las importaciones de soja chinas desde Brasil aumentaron un 27% interanual (se exportaron 9.4 millones de toneladas versus las 6.7 millones de abril y las 7.4 millones de mayo de 2019), motorizadas por la devaluación del real y el recrudecimiento de las tensiones entre Beijing y Washington.

De cara al próximo año, la recuperación dependerá en gran medida de cómo avanza la pandemia el país y la continuación del debate sobre las reformas fiscales –más allá de la ortodoxia del ministro de Economía, Paulo Guedes, el país ha desembolsado miles de millones de dólares para sobrellevar la pandemia y el secretario del Tesoro, Mansueto Almeida, calificó de “optimista” un déficit fiscal del 10% del PBI–y del entorno empresarial.

Hoy también se dieron a conocer los resultados del informe Focus del Banco Central de Brasil, que señalan una consolidación de la tendencia a la baja, aunque un poco más leve que las proyecciones del BM: -6,5%. Estimaciones revisadas recientemente por un grupo de bancos entre los que se incluyen JP Morgan, UBS, HSBC y Goldman Sachs pronostican una caída del 7% o más.

El informe Focus también mostró que las expectativas de inflación para 2020 disminuyeron, aunque ligeramente, por decimotercera semana consecutiva, de 1,55% a 1,53%, otro mínimo histórico y muy por debajo de la meta oficial del banco central de 4%.

El informe también revisó los pronósticos del déficit de cuenta corriente de u$s 20.500 millones (en comparación con un déficit de u$s 28.100 millones que proyectaban la semana pasada y el déficit de u$s 35.900 millones de hace un mes). En cambio, las expectativas respecto a la Inversión Extranjera Directa se redujeron a u$s 60.000 millones desde los u$s 64.000 millones desde la semana anterior y los más de u$s 70.000 millones de hace un mes.