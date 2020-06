La CGT rechaza un acuerdo para habilitar el pago en cuotas del aguinaldo

“No vamos a negociar el pago del aguinaldo”. Categórico, uno de los referentes del binomio de conducción de la CGT, Héctor Daer, rechazó cualquier posibilidad de que la principal central obrera pueda avanzar en un entendimiento para habilitar un pago escalonado del medio aguinaldo de este mes y aconsejó a los empresarios que discutan con el Gobierno alternativas para cumplir con esa obligación en los plazos que fija la ley. De esa forma, la primera línea cegetista salió al cruce de la creciente presión de importantes sectores empresarios para avanzar en algún entendimiento que permita abonar en cuotas en sueldo anual complementario (SAC) de junio ante la profunda caída de la actividad económica como consecuencia de la cuarentena.

Daer desestimó que con el caso del aguinaldo se pueda sellar un acuerdo similar al que la CGT firmó con la Unión Industrial (UIA) para habilitar la suspensión de trabajadores afectados por el parate económico con el pago del 75% del salario neto y opinó que se trata de una cuestión que las cámaras empresarias deberán conversar con el Gobierno. “No estamos dispuestos a negociar ningún paraguas, ningún nuevo instrumento para que el aguinaldo se pueda pagar en cuotas. Se tiene que cumplir con el pago tal como establece la ley de contrato de trabajo”, apuntó el cotitular de la central obrera al ser consultado por El Cronista.

Para el sindicalista, habilitar un escalonamiento para abonar el medio SAC de julio supone un antecedente que se contrapone con los intereses de los trabajadores. “Si es por los empresarios toda la vida hubo problemas para pagar los aguinaldos”, se quejó el también secretario general del sindicato de Sanidad y opinó que en todo caso el tema se puede resolver en una discusión a nivel de cada empresa.

Las principales cámaras empresarias empezaron a anticipar en las últimas semanas sus dificultades para poder hacer frente al pago del medio aguinaldo en medio de la fuerte contracción de la actividad por efecto del aislamiento dispuesto contra la pandemia. Rápidamente entre la primera línea sindical tomaron nota del planteo empresario pero en los habituales encuentros que mantuvieron con funcionarios de la administración de Alberto Fernández evitaron sumarse al reclamo o adelantar alguna posición. “No es algo de lo que tengamos que ocuparnos desde los gremios”, apuntó uno de los sindicalistas tras el encuentro que mantuvo la entidad días atrás con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y la vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca. Más crítico, otro de los gremialistas que participó de ese almuerzo, tomó distancia de la presión empresaria: “Se la pasan llorando. Les dieron el ATP, la rebaja de cargas patronales y los créditos subsidiados, pero siguen pidiendo”, reprochó.

Desde el Gobierno, en tanto, por ahora mantienen silencio frente al reclamo por los aguinaldos. El Presidente ya anticipó que en su administración no se evalúa la posibilidad de que el Estado financie el pago de ese suplemento mediante el programa ATP por el cual se subsidia hasta el 50% de los salarios de los trabajadores. “El ATP es para cubrir sueldos y no lo hemos pensado para los aguinaldos. La idea es que les lleguen a todos y es lo que más nos interesa”, afirmó Fernández durante la rueda de prensa en la que anunció la semana pasada la extensión de la cuarentena hasta el 28 de junio. Los dichos del mandatario relativizaron las expectativas empresarias sobre la posibilidad de que el Ejecutivo inyectara más fondos al programa para incrementar la asistencia que ya otorga ahora al sector privado.

Si no es por el lado de un incremento de los subsidios, en las cámaras promueven que se aliente algún tipo de medida que habilite el pago escalonado del medio aguinaldo de fin de mes (se mencionan tres pagos) o su postergación hasta diciembre. Esa posibilidad, no obstante, parece no convencer a la Casa Rosada, donde en las últimas horas ratificaron que no se evalúan por ahora mecanismos alternativos para el pago del SAC.