El Cronista
Internacionales Lunes 08 de Junio de 2020
Nueva Zelanda se declara libre de Coronavirus
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|DÓLAR B. NACIÓN
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|125,0000
|DÓLAR CDO C/LIQ
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|-
|114,9240
|EURO
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|77,8159
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|REAL
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|BITCOIN
|-0,2463
|9.721,0000
|9.726,0300
|TASAS
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|Ultimo
|BADLAR PRIV. Pr. ARS
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|C.MONEY PRIV 1RA 1D
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|13,5000
|C.MONEY PRIV 1RA 7D
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|14,5000
|LIBOR
|0,0531
|1,0546
|PLAZO FIJO
|0,0000
|30,0000
|PRESTAMO 1RA $ 30D
|-0,6628
|61,4500
|TNA 7 DIAS
|-0,3028
|46,0900
|BONOS
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|Cierre Día Anterior
|BODEN 2015
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|1.424,50
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|BOGAR 2018
|0,0000
|9,82
|9,82
|BONAR X
|0,0000
|1.585,50
|1.585,50
|CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)
|0,0000
|120,00
|120,00
|CUPÓN PBI EN PESOS
|0,0000
|2,83
|2,83
|DISC USD NY
|0,0000
|70,60
|70,60
|GLOBAL 2017
|0,0000
|1.676,00
|1.676,00
|BOLSAS
|Varia.
|Puntos
|MERVAL
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|45.128,7500
|BOVESPA
|1,5600
|94.637,0600
|DOW JONES
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|27.110,9800
|S&P 500 INDEX
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|3.193,9300
|NASDAQ
|0,0000
|9.814,0810
|FTSE 100
|1,1000
|7.273,4700
|NIKKEI
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|21.803,9500
|COMMODITIES
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|SOJA CHICAGO
|-0,0864
|318,5680
|318,8435
|TRIGO CHICAGO
|-0,4852
|188,4034
|189,3220
|MAIZ CHICAGO
|0,6792
|131,2939
|130,4082
|SOJA ROSARIO
|0,0000
|225,0000
|225,0000
|PETROLEO BRENT
|-0,9456
|41,9000
|42,3000
|PETROLEO WTI
|-1,3401
|39,0200
|39,5500
|ORO
|0,6801
|1.687,6000
|1.676,2000
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