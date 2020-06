Intiman a Bolsonaro a explicar por qué cambió la forma de reportar casos de coronavirus

Brasil está en el top 5 de los países con más muertos e infectados de coronavirus, y su presidente prefirió que no se sigan divulgando las cifras como hasta ahora: por eso los opositores y expertos médicos redoblaron sus críticas a Jair Bolsonaro este fin de semana e incluso la Fiscalía le dio 72 horas de plazo para explicar los motivos del cambio.

Con el argumento de evitar "subnotificaciones" e "inconsistencias" del reporte diario de los 27 estados de Brasil, el gobierno retrasó desde el viernes y por tres horas el informe de datos.



El sábado, Bolsonaro restringió la publicación de los datos consolidados de casos y muertes por coronavirus y llegó a ser excluido por horas del balance de a Universidad Johns Hopkins, un conteo global paralelo al de la OMS.

Según medios brasileños, el objetivo de los fiscales es buscar indicios de actos ilícitos por posible incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información que obliga a la transparencia a las administraciones públicas y posibles delitos de omisión o improbidad administrativa. Hasta hoy suman 678.360 los infectados y 36.078 los muertos en Brasil por el coronavirus.

El Estado puede ser más dañino que el virus

El ex ministro de Salud Luiz Henrique Mandetta, uno de los dos que se apartaron de la gestión de Bolsonaro por disentir con el presidente respecto a cómo gestionar la crisis sanitaria ante el Covid-19, dijo ayer que la decisión del Ministerio de Salud de no revelar el número total de casos y muertes por Covid-19 "es una tragedia".

"No informar correctamente significa que el estado puede ser más dañino que la enfermedad", dijo. Cuando los números de las epidemias empiezan a explotar, "es casi una atracción fatal para el individuo decir, '¿qué pasa si cambiamos los números, si maquillamos los números?'", se preguntó.

Y fue más allá: dijo que en el caso del coronavirus, ocultar datos a la población "sería más que eso". Sería una cirugía plástica transformadora. Me parece que lo que intentas hacer es una gran cirugía de números".

Ayer el sitio web del Ministerio de Salud destinado para la divulgación de los datos estuvo sin conexión casi 24 horas y cuando volvió a operar, el nuevo formato ya no tenía los datos completos y tampoco permitía descargar los archivos con más detalles del acumulado por regiones, estados y ciudades, como se podía hacer antes.

Sólo gastaron un 10% contra el coronavirus

Hasta ahora, el Ministerio de Salud sólo consiguió desembolsar un 10% del total disponible para comprar respiradores, equipamientos de protección e insumos para enfrentar el Covid-19 . De los 10.300 millones de reales disponibles (u$s 2100 millones), sólo se pagaron mil millones (u$s 200 millones) hasta ahora y otros 1900 millones (u$s 380 millones) ya fueron asignados pero aún no efectivizados, según divulgaron medios brasileños.