La pandemia como "política antiinflacionaria": hasta cuándo durará la desaceleración

Según un informe de Ecolatina difundido hoy, pese a que el Gobierno no pudo concretar su objetivo de un pacto de precios y salarios por la irrupción del coronavirus, fue la propia pandemia la que, en defintiva, terminó actuando como "política antiinflacionaria".

Así, tras más de dos años, la suba de precios perforó el 2% mensual en abril y mayo.

"¿Es sostenible esta nueva dinámica? ¿llegó para quedarse o solo durará lo que las restricciones?", se pregunta la consultora.

Su respuesta, claro, está condicionada al desenvolvimiento de ciertos factores que alimentan el fenómeno. Según Ecolatina, la suba de precios cederá de manera persistente solo si todos estos motores inflacionarios se apagan.

En un panorama optimista, destacan los precios regulados, es decir las tarifas de los servicios públicos: "Tras acumular una suba del 130% entre 2018 y 2019, los mismos treparon cerca de 5% entre enero y mayo de 2020, menos de la mitad que el componente Núcleo del IPC Nacional del INDEC. El derrumbe de los precios del petróleo y la delicada situación social que dejará la cuarentena inducen a pensar que su dinámica seguiría acotada en los próximos meses. Por lo tanto, no tendríamos mayores presiones por esta vía en el corto plazo".

Por otra parte, en un año “normal”, la mayoría de las paritarias tienen lugar entre marzo y junio, sumando presiones adicionales a la inflación, a través de la suba del costo laboral. "Sin embargo, por razones obvias, en 2020 no se están llevando a cabo. Más aún, muchos gremios están negociando bajas de salarios o pagos en cuotas a cambio de estabilidad de los puestos de trabajo. En consecuencia, estas presiones todavía no aparecieron", explica el documento.

Precios relativos más relativos

En otro orden, "las restricciones propias del aislamiento y su división entre actividades esenciales y no esenciales alteraron el set de precios relativos", dice Ecolatina y detalla: "Por caso, la suba de alimentos se ubicó cómodamente por encima del nivel general, a pesar de los precios máximos introducidos por el Ejecutivo. A contramano, rubros como Esparcimiento o Educación, que operan con importantes obstáculos o directamente no lo hacen, quedaron rezagados. Asimismo, rubros como Comunicaciones o Medicamentos mostraron evoluciones negativas en los últimos meses, producto de disposiciones oficiales. Buena parte de estas dinámicas particulares quedarían atrás una vez pasada la cuarentena, por lo que el cambio en el set de precios relativos sería acotado. De hecho, esperamos que los precios de los rubros no esenciales muestren un mayor dinamismo en el segundo semestre, sumando argumentos a favor de una aceleración inflacionaria".

La emisión monetaria, el talón de aquiles

"Volviendo a los componentes del proceso inflacionario, vale destacar que la cuarentena disparó el gasto primario y desplomó la recaudación del Sector Público Nacional (la dinámica es similar aunque menos intensa a nivel provincial), provocando un mayor rojo fiscal. Dado que los mercados de crédito en pesos y dólares no convalidan un mayor endeudamiento del Tesoro Nacional, éste se está financiando con emisión monetaria.

El frente cambiario que diseña este fenómeno de emisión acelerada se completa, según Ecolatina, con el fenómeno de que "las crecientes expectativas de depreciación del dólar oficial redujeron la oferta e impulsaron la demanda de divisas en el Mercado Único Libre de Cambios (MULC). Para evitar que dicha presión generara un salto del dólar oficial, y en consecuencia de la inflación, la autoridad monetaria vendió casi USD 1.500 millones de Reservas desde el 15 de abril", dando como resultado una sensible caída de las reservas, que perforaron los u$s 10.000 millones a fines de mayo, forzando al Banco Central a endurecer el cepo cambiario.

Ecolatina advierte que "si bien esta medida evitó la devaluación del dólar oficial en el corto plazo, también le restó relevancia para la formación de precios. Cuantas menores sean las posibilidades de acceder al MULC, mayor será el impacto de las cotizaciones paralelas en las importaciones y, por ende, en el nivel de precios. Por lo tanto, esta medida tendría un efecto inflacionario en el corto plazo".

"En resumen, se acumulan argumentos como para sostener que la baja de la inflación será más transitoria que permanente y que la misma volvería a los niveles pre-cuarentena, o incluso los superaría, una vez pasadas las restricciones. Paritarias que se desarrollarán algunos meses más tarde de lo usual y la mayor importancia del dólar paralelo para la formación de precios serán las claves de esta dinámica. En este marco, proyectamos que la inflación superaría el 45% en 2020, de modo que la inercia entraría tan viva a 2021 como durante los últimos diez años", concluye la consultora.