Horacio Rodríguez Larreta habló sobre las críticas de Santiago Cafiero a Mauricio Macri: "No me engancho en discusiones políticas"

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , aseguró que, al menos mientras durante la pandemia, no confrontará políticamente al oficialismo nacional a pesar de ser uno de los líderes de Juntos por el Cambio, la principal fuerza opositora. El mandatario porteño dejó en claro esta postura luego de que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dijera que el país hubiera vivido una catástrofe si el ex presidente Mauricio Macri, hubiese gobernado al desatarse la crisis del coronavirus.

"No me engancho en discusiones políticas porque no ayuda ya que estamos frente a la crisis sanitaria más grande del último siglo. Tenemos que buscar la unidad de los argentinos", expresó en radio Mitre.

Y añadió: "Tengo la responsabilidad de la gestión en donde hay mayor cantidad de casos. Con esa responsabilidad no voy a entrar en discusiones políticas".

Larreta también hizo referencia a la comparación por la cantidad de testeos que planteó el gobernador Axel Kicillof en la Quinta de Olivos durante el último anuncio de la extensión del aislamiento en la zona metropolitana, de la que participaron los dos mandatarios junto al presidente Alberto Fernández .

"Nunca tomé personal la comparación de Kicillof. Él dio datos de la Ciudad que son públicos. Y lo que dijo de la Provincia asumo que son verdad. No tengo razones para dudar" , indicó Larreta.

"Es mentira que se han realizado menos test o pocos test. En la Provincia llevamos realizados 60.000 test y en la Ciudad 38.000", había dicho Kicillof. Sin embargo, el funcionario porteño contextualizó las cifras y aclaró que "la Provincia tiene cinco veces más de habitantes que la Ciudad" .

Sobre su relación con el gobernador bonaerense, Larreta señaló que ambos están de acuerdo en coordinar las acciones y el trabajo frente a la pandemia y que llevan adelante una comunicación permanente por estos temas. "Así como nos reunimos el martes , hablamos por teléfono, nos intercambiamos mensajes. Somos vecinos de todo el límite de la Ciudad", explicó.

En la reciente extensión de la cuarentena hasta el 28 de junio, la ciudad de Buenos Aires avanzará en la flexibilización de algunas actividades: podrán abrir todos los rubros comerciales de cercanía, se habilitó que los menores puedan salir acompañados por sus padres los dos días del fin de semana y se permitió el running entre las 20 y las 8.

Ante la apertura, Larreta señaló que "hay que salir del blanco o negro de 'cuarentena sí o cuarentena no'" porque en "todos los paises del mundo la flexibilización es gradual para evitar el crecimiento grande de los casos". "Hay que salir de esa dicomotomía porque no es real" , razonó.