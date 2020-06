Gutiérrez: "Tenemos un Presidente que le pone el pecho, que no especula"

El gobernador de Neuquén Omar Gutiérrez brindó un efusivo discurso en el que respaldó las decisiones del presidente Alberto Fernández en el marco del aislamiento por la pandemia del coronavirus y las negociaciones de la deuda con los bonistas extranjeras.

También destacó la decisión de la firma del decreto que permitió el barril criollo a u$s 45. "Te pusiste los pantalones largos y firmaste un decreto fundamental", sostuvo el mandatario provincial.

En el inicio de su alocución, Gutiérrez consideró que la visita presidencial a Villa La Angostura "es un acto de reparación histórica" ya que dijo que la localidad cordillerana "es un pueblo que es un ejemplo, que se ha levantado tres veces".

Al continuar, el mandatario consideró que se "trata de un mensaje federal", a pesar de que muchos "tienen el tupé de criticar, de centralismo, no entienden, no comprenden, que tienen un Presidente que le pone el pecho, que no especula".

Gutiérrez indicó a las críticas a la conferencia de Alberto Fernández junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

"Es la Argentina que soñamos todos, unidos", enfatizó el gobernador. Recordó el día que tuvieron la reunión previa a la cuarentena, el día 19 de marzo, "cuando nos llamó, no para imponerlo sino para pedir ayuda".

"Alberto va a ser recordado como el hombre que se la jugó para salvar la vida de los argentinos", puntualizó el gobernador. Y recalcó que "aún estamos en la cancha, no hay que aflojarle las marcas, hay que tener responsabilidad colectiva para un nuevo convivir para vivir".

Además de agradecer el comportamiento de los neuquinos en esta etapa de aislamiento, Gutiérrez destacó la reapertura progresiva de las nuevas actividades económicas, comerciales y de servicios. En tal sentido, dijo que en la provincia "más del 90% de la actividad está liberada".

Agregó que "nos sentimos cuidados por Alberto, no estamos pateando para adelante. Estamos invirtiendo tiempo para cuidarnos. Estamos achatando la curva. Acá en Neuquén, no podemos plantear -dijo como ejemplo- las clases antes de septiembre porque tenemos tres meses de frío, de mucho frío".

Gutiérrez también agradeció -por sus nombres de pila- a quienes componen el gabinete nacional. En se punto destacó la figura del ministro de Economía, Martín Guzmán, y su rol en las negociaciones con los bonistas extranjeras. Y sostuvo: "a los acreedores internacionales, le decimos que no especulen".

Por último, Fernández y Gutiérrez firmaron acuerdos de infraestructura por 2.145 millones de pesos. Incluye obras en parque industriales, modernización del sector público y la construcción del centro de convenciones del Paseo de la Costa.