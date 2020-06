Fabiola Yáñez volvió a ver al Papa, en un encuentro por el Día Mundial de Medio Ambiente

El papa Francisco encabezó hoy una videoconferencia con primeras damas de Latinoamérica y el Caribe, entre las que estuvo la argentina Fabiola Yáñez, y remarcó que "en las crisis es donde se pone en juego la responsabilidad humana ante el peligro", aunque afirmó que también son "una oportunidad".

La pareja del presidente Alberto Fernández fue la encargada de abrir el encuentro organizado por la Fundación Pontificia Scholas Occurrentes en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente.

"¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo? Esta pregunta no afecta sólo al ambiente de manera aislada, porque no se puede plantear la cuestión de modo fragmentario. Cuando nos interrogamos por el mundo que queremos dejar, entendemos sobre todo su orientación general, su sentido, sus valores. Si no está latiendo esta pregunta de fondo, no creo que nuestras preocupaciones ecológicas puedan lograr efectos importantes", manifestó Yáñez, al leer un fragmento de la encíclica Laudato Sí.

Junto a ella, también participaron las primeras damas de Belice, Kim Simplis Barrow; de Brasil, Michelle Bolsonaro; de Colombia, María Juliana Ruiz; de Costa Rica, Claudia Dobles Camargo; de Ecuador, Rocío González de Moreno; de Honduras, Ana García de Hernández; de Panamá, Yazmín Colón de Cotizo; de Paraguay, Silvana Abdo; y de Uruguay, Lorena Ponce de León.

Yáñez forma parte, junto a sus pares de la región, de ALMA, la Alianza de Cónyuges de Jefes de Estado y Representantes. A través de esta organización mantiene un vínculo con el pontífice. En diciembre de 2019 Francisco recibió a las mujeres en el Vaticano.

Luego de un repaso de las obras realizadas por Scholas Occurrentes, el Sumo Pontífice destacó la importancia de la educación. "Crea cultura, o no educa. Una educación que no escucha, no educa. La educación nos enseña a celebrar, o no educa. Cualquiera me puede decir: "¿Cómo? ¿Educar no es saber cosas? Eso es saber, pero educar es escuchar, crear cultura, celebrar", remarcó el Santo Padre.

Asimismo, Francisco también se refirió a la situación mundial frente a la pandemia de coronavirus y consideró que "en las crisis es donde se pone en juego la responsabilidad humana ante el peligro", pero afirmó que también son "una oportunidad".

"Ante la crisis que enfrenta la humanidad, Scholas abre las puertas de la Universidad del Sentido", destacó el ex cardenal primado de la Argentina.