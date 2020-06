Uruguay busca atraer a extranjeros y se disparan las consultas de argentinos

Tras la victoria del peronista Alberto Fernández en las elecciones primarias de agosto, una primera oleada de argentinos comenzó a realizar consultas en Uruguay con la idea de residir en el país. Ese impulso se intensificó cuando Fernández confirmó su victoria en las elecciones nacionales y tuvo un nuevo capítulo en enero cuando el entonces gobierno electo uruguayo anunció que pretendía atraer a argentinos a que se instalaran en Uruguay.

Hubo conferencias en Punta del Este con expertos que asesoraban para planificar la mudanza, tramitar la residencia fiscal y darse de baja en Argentina. Pero después llegó la pandemia, se cerraron las fronteras y la circulación entre países es muy difícil salvo excepciones. Sin embargo, a medida que el coronavirus comienza a controlarse en ambos países -sobre todo en Uruguay-, el tema vuelve a estar sobre la mesa y el gobierno lo quiere aprovechar.

En Torre Ejecutiva confían en que atraer argentinos de alto poder adquisitivo es una forma de reactivar algunos sectores de la economía. Y, por eso, trabajan en un decreto que se publicará en estos días para realizar modificaciones a los requisitos para acceder a la residencia fiscal, según dijeron a El Observador distintas fuentes del Poder Ejecutivo.

Una de las medidas que el gobierno tiene sobre la mesa es reducir el monto del patrimonio necesario que se debe tener en el país para obtener la residencia fiscal. Actualmente es de u$s 1,7 millones y una de las posibilidades es bajarlo para que la compra de un inmueble de un valor cercano u$s 500 mil sea suficiente.

Mirá también Desastre ambiental en Rusia: se volcaron 21.000 toneladas de petróleo en el Ártico Un accidente en una central termoeléctrica produjo el vertido de petróleo diésel en un río de Siberia y evalúan que es el mayor de la historia en la zona del Ártico. Putin deploró la respuesta "tardía" de las autoridades locales y que las autoridades federales recién se enteraran por las redes sociales

Además del patrimonio, la residencia fiscal se puede obtener de otras formas: residir más de 183 días del año en el país, tener intereses vitales (familiares cercanos) en Uruguay, demostrar que más del 50% de tus ingresos se generan en territorio nacional, tener una inversión, directa o indirecta, en una empresa por valor superior a 45 millones de UI (u$s 5,3 millones) o proyectos declarados de interés nacional en virtud de la Ley 16.906. El gobierno también analiza realizar otras modificaciones.

Si bien las fronteras todavía están cerradas, ya hay algunas señales que demuestran el interés que existe del otro lado del Río de la Plata.

En una columna publicada en Infobae, el abogado especializado en planificación patrimonial, Martin Litwak, se refirió a la posible mudanza de argentinos hacia Uruguay. Titulado El verdadero motivo por el que Susana se fue Uruguay, en referencia a la diva que ingresó al país a fines de mayo, el texto repasa algunas ventajas que ofrece el sistema tributario nacional para los extranjeros y las diferencias con el del vecino país.

“Esto es una tendencia que cada vez que Argentina se pone más complicado reaparece. Y es una tendencia que se está dando desde las PASO”, dijo el abogado entrevistado en el canal argentino América. Y mientras en Argentina el gobierno de Alberto Fernández analiza presentar un impuesto a los grandes patrimonios, el gobierno uruguayo plantea medidas para atraer extranjeros.

Depósitos de no residentes

Los depósitos de no residentes en el sistema bancario uruguayo alcanzaron en abril el máximo en tres años. La cifra llegó a u$s .233 millones, según datos del Banco Central, un número que no se alcanzaba desde mayo de 2017. Si bien no está desagregado por nacionalidad, la gran mayoría de esos fondos pertenecen a ahorristas de la vecina orilla. Eso también coincide con un mayor interés y consultas de argentinos por abrir cofres fort en los bancos uruguayos.

Desde agosto del año pasado los depósitos de los no residentes en Uruguay han tenido un aumento prácticamente constante luego de llegar a mínimos que no se veían desde 2009.

De todos modos, las cifras siguen siendo relativamente bajas. En la serie que tiene publicada el Banco Central, que comienza en 1998, el pico de los depósitos de no residentes se dio en el 2001, previo a la crisis, con más de US$ 6.000 millones y luego cae drásticamente. El siguiente pico se registró recién en octubre de 2015, mes en el que Mauricio Macri ganó las elecciones y sacó del gobierno al kirchnerismo, con u$s 4700 millones.

Desde entonces, tuvo una caída sostenida hasta 2018 cuando se estabilizó y a partir de mediados de 2019, con las elecciones y el posterior cambio de gobierno, comenzaron a aumentar nuevamente.

Consultas en colegios

Algunos colegios de Punta del Este ya comenzaron a recibir consultas de parte de argentinos para el próximo año. Desde el 30 de marzo hubo un aumento considerable de los llamados al International College de Maldonado y el 85% de esas consultas vienen de la vecina orilla, según dijo a El Observador el encargado de marketing del colegio, Pedro Márquez. Para el próximo año ya tuvieron cerca de 90 consultas y 40 entrevistas, explicó Márquez.

Actualmente el 24% de los alumnos del colegio son argentinos. El International College de Punta del Este ha utilizado el manejo que Uruguay hizo de la pandemia para promocionarse en el exterior.

El Observador intentó contactarse con otros colegios de Montevideo, como el British Schools, pero aseguraron que “como política del colegio” no dan información a los medios de comunicación.

Inmobiliarias se preparan

Si bien todavía no han percibido un cambio sustancial, en el rubro inmobiliario se preparan para una posible llegada de argentinos a residir en el país. Javier Sena, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este y Maldonado, dijo a El Observador que están organizando algunas conferencias virtuales con expertos para explicarle a los asociados qué información deben proveer a los argentinos que se quieran venir a vivir a Uruguay.

Las consultas comenzaron tras el cambio de gobierno en Argentina pero, con las fronteras cerradas, el tema está quieto. “A mí alguien me llama, me pregunta un precio y después no puedo hacer mucho más. No le puedo mostrar el inmueble, no puedo firmar nada”, explicó Sena.

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, aseguró que en el último tiempo se ha generado una venta de viviendas a argentinos. “Sé, por conocidos que tengo, que en el último mes y medio ha habido una corriente de venta de viviendas hacia argentinos. El año pasado no vendían ni una y ahora aparecen compradores. ¿Puede ser para invertir? Puede ser; otra (posibilidad) es que sea para vivienda”, dijo a Búsqueda.

Agronegocios

Otro de los sectores que espera con expectativas la llegada de argentinos es el de los agronegocios. “Preveo una llegada en estampida de argentinos buscando venir a vivir a Uruguay”, dijo a El País a mediadios de mayo el senador suplente del Partido Nacional y director de Da Silva Agroinmuebles Rurales, Sebastián Da Silva.

Según contó el legislador blanco, el teléfono de su escritorio no para de sonar y “eso anticipa” lo que se va a venir. Da Silva aseguró que “por las condiciones que ofrece Uruguay” la forma más directa para conseguir la residencia fiscal es con inversiones inmobiliarias.