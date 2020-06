Córdoba avanza con la renegociación de su deuda por casi u$s 2000 millones

El Gobierno de Córdoba ya tiene el aval legal para comenzar la renegociación de su deuda en dólares, que asciende a u$s 1928 millones, ante las complicaciones financieras que supone la recesión profundizada por el confinamiento del coronavirus.

La Legislatura unicameral de Córdoba convirtió en ley un proyecto que faculta al Poder Ejecutivo de la provincia a efectuar operaciones de negociaciones para la reestructuración de la deuda pública.

La norma otorgó la autorización al señalar "el cierre de los mercados financieros y de capitales internacionales verificados en Argentina desde 2018, situación agravada por los resultados fiscales observados tras la declaración de la pandemia, y sus repercusiones en la economía provincial".

De esta manera, la administración de Juan Schiaretti buscará modificar los vencimientos de títulos públicos en dólares que acumulan un stock de u$s 1928,7 millones, de los cuales u$s 1685 millones corresponden a títulos bajo legislación internacional y u$s 243,7 millones a títulos de ley argentina.

Se trata de los bonos CO21D, con vencimiento del 10 de junio de 2021 y de un volumen de u$s 725 millones; CO24D, con plazo el 1° de septiembre de 2024 y de un volumen de u$s 510 millones; CO27D, que expira el 1° de agosto de 2027 y de un stock de u$s 450 millones, y CO26D, con plazo del 27 de octubre de 2026 y de un monto residual de u$s 243,7 millones.

Los primeros tres se tomaron bajo legislación extranjera de Nueva York, mientras que el último se emitió bajo ley argentina.

Si bien el gobierno cordobés pretende renegociar el pago de capital de u$s 725 millones del CO21D, ya avisó que cumplirá la obligación del abono semestral de intereses por casi u$s 26 millones , prevista para el 10 de junio.

El proyecto se convirtió en ley con el voto del peronismo del oficialismo de Hacemos por Córdoba y el acompañamiento del principal sector opositor, Juntos por el Cambio (UCR, PRO, Frente Cívico y CC-ARI).

La nueva norma autoriza al gobierno de Schiaretti a que la reestructuración del pasivo público "puede celebrarse en pesos o su equivalente en moneda extranjera" y también autoriza al Poder Ejecutivo a gestionar crédito y la modificación de vencimientos de pasivos con el Estado Nacional por un monto de $ 11.000 millones.