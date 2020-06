A un año del apagón, no hubo multas para Transener y otras eléctricas

El próximo martes 16 de junio se cumplirá un año del apagón total en la Argentina (blackout), que también alcanzó a Paraguay y Uruguay, por la interconexión eléctrica existente.

En las cercanías del primer aniversario de este corte de energía eléctrica que en algunas partes del país se extendió por hasta 14 horas, las empresas encontradas responsables todavía no fueron sancionadas.

Se esperaba que las compañías energéticas afectadas tuvieran que pagar unos $ 311 millones, pero el proceso se dilató.

Semanas después de ese suceso histórico, que coincidió con el Día del Padre y produjo pérdidas masivas en los comercios de todo el país, el Gobierno había identificado fallas en todo el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y responsabilizó principalmente a la transportista nacional de energía eléctrica Transener.

Pero también cargó culpas sobre algunas de las generadoras más importantes del país, como las privadas AES, YPF Luz y Albanesi, además de Capex y la estatal Nucleoeléctrica Argentina (NASA) por diferentes problemas en sus plantas.

El ex secretario de Energía Gustavo Lopetegui, basado en un informe técnico realizado por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) también responsabilizó a 69 de las 74 distribuidoras de energía eléctrica de la Argentina.

Ya en noviembre de 2019, antes de que cambiara el Gobierno, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) formuló cargos contra Transener por $ 205 millones y otros $ 106 millones en conjunto para las otras empresas del sector, lo que arrojó una suma conjunta de $ 311 millones.

Sin embargo, el proceso de descargos y la oficialización de la multa nunca se concretó, por lo que a casi un año del apagón, todavía nadie pagó por lo ocurrido.

El cambio de Gobierno y la intervención del ente dilataron en parte ese camino. Andrés Chambouleyron, ex presidente del ENRE, renunció en enero de este año, semanas después de que se promulgara la Ley de Solidaridad, que habilitaba al Gobierno a removerlo de su cargo.

El Cronista intentó hablar con el ex subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria entre diciembre de 2015 y 2017, pero Chambouleyron se excusó.

En su lugar, asumió en marzo Federico Basualdo Richards, para rediseñar el esquema tarifario del transporte nacional de la energía eléctrica y la distribución en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA, que aglomera a la Capital Federal y al conurbano bonaerense).

La declaración del coronavirus como pandemia y el aislamiento obligatorio retrasaron la agenda del ENRE, que había dejado abierto el análisis de los descargos de las eléctricas señaladas responsables por el apagón, con lo cual no efectuó las sanciones correspondientes. En cambio, el ente todavía está analizando los antecedentes para avanzar y cerrar el proceso.

Los hechos

El 18 de abril de 2019 Transener dejó fuera de servicio la línea Colonia Elía (Entre Ríos) - Campana (Buenos Aires) para reparar la torre 412, que cruza el Río Paraná Guazú, pegada al puente Zárate - Brazo Largo. La crecida progresiva del río estaba erosionando la base de la torre, de más de 120 metros de alto.

Para "mantener la confiabilidad del nodo Campana y la capacidad de transporte del corredor Litoral", se agregó un bypass con la línea paralela Colonia Elía - Belgrano, que modificó la topología de la red.

En ese momento, Transener omitió involuntariamente cambiar la configuración de la Desconexión Automática de Generación (DAG), un sistema que se usa en Argentina hace más de 40 años y que permite controlar "de manera inteligente" la desconexión de una línea de transmisión para mantener estable el sistema luego de una falla. La estabilidad se logra con equilibrio entre la generación de la energía eléctrica y la demanda.

La falla de DAG fue por 1200 MW y la señal no llegó a los generadores, por lo que apenas 1 segundo después hubo un exceso de generación y otro segundo más tarde se perdió el sincronismo de las centrales hidroeléctricas binacionales Yacyretá y Salto Grande y se perdieron otros 3200 MW, lo que provocó un desbalance y una baja en la frecuencia del SADI, programado para operar entre 49,8 y 50,2 Hertz (Hz).

En cuestión de 30 segundos, hubo desenganches masivos y cortes totales, que afectaron a unos 50 millones de usuarios en total.

Una de las hipótesis que descartaron por entonces los funcionarios fue que la causa principal del apagón había sido una excesiva compra de energía hidroeléctrica de Brasil -unos 1000 MW- a costo cero (con un compromiso de devolución en primavera), que permitía bajar los costos medios del sistema y le generaba al Estado un ahorro cercano a los u$s 3,5 millones.

Esa energía reemplazaba importaciones de Gas Natural Licuado (GNL) y combustibles líquidos para el uso de las centrales termoeléctricas, que son más caros que el uso del agua.

Desde el Gobierno también indicaron que la falla, que pudo haber sido provocada por tormentas, vientos o pérdida de aislación (por humedad o aves) no tuvo nada que ver con la falta de inversiones.

Antes y después

Uno de los efectos que quedaron de aquel apagón se refleja en los boletines semanales que emite la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) para sus operadores: "Transener. Desde el 16/06/2019 continúa F/S (fuera de servicio) la Línea de 500 kV Rincón – Yacyretá N° 3, para reemplazo de equipamiento averiado en extremo Yacyretá. Se estima su disponibilidad para fines del 2020", se repite en este informe desde hace un año.



Fuentes de Transener consultadas por este diario explicaron: "Luego del colapso del 16 de junio, en el mismo día todas las Líneas de Transener entraron en Servicio. La Línea de 500 kV (500.000 voltios) Rincón – Yacyretá N° 3 es un equipamiento propiedad de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y no está bajo jurisdicción del contrato de concesión de Transener".



"La Línea el mismo día del apagón quedó disponible. Lo que no está disponible es el punto de conexión de la Central Hidroeléctrica Yacyretá, que aún no está normalizado. CAMMESA ya lo aclaró en una nota al ENRE", respondieron.

Transener tiene una red de 12.400 kilómetros de líneas de transmisión eléctrica y es propiedad de Pampa Energía y de la estatal Integración Energética Argentina (IEASA, ex ENARSA).

También cuenta con una alta participación accionaria la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del sistema de jubilaciones y pensiones.

Por su lado, YPF Luz, también apuntado inicialmente como una de las generadoras responsables del apagón, recibió una rectificación y no se le formularon cargos.

Y contestó a este medio: "El Complejo de Generación Tucumán, integrado por las centrales térmicas Tucumán, San Miguel de Tucumán y El Bracho, ha cumplido correctamente con el procedimiento técnico N°9 exigido por CAMMESA".

La empresa, en la que comparten participación YPF y la estadounidense General Electric, sostuvo que "la unidad El Bracho se encontraba fuera de servicio, sin aportes de energía al SADI" en el momento en que se produjo el apagón.

Otra generadora, que prefirió el off the record, expresó: "Nunca nos multaron porque nosotros no fuimos responsables". En cambio, culparon de la falla a la subestación de la empresa provincial que provee la energía en uno de los principales distritos del país.

En tono parecido contraatacó otra firma. "No vemos que hayamos tenido una falla en nuestras plantas, que cortaron su Regulación Primaria de Frecuencia (RPF) como fueron diseñadas".