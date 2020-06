Coronavirus: Estados Unidos selecciona cinco finalistas para producir vacunas contra el Covid-19

El Gobierno de Estados Unidos eligió a cinco compañías como las más probables candidatas a producir una vacuna contra el coronavirus , reportó el miércoles el diario The New York Times, tras citar fuentes oficiales de alto rango.

Las cinco compañías son Moderna, Johnson & Johhson , Merck & Co, Pfizer Inc y una fórmula elaborada en conjunto por la Universidad de Oxford y Astrazeneca Plc , indicó el artículo.

Aún no existe una vacuna autorizada por reguladores sanitarios para el Covid-19 , la enfermedad causada por la cepa de coronavirus detectada por primera vez en la ciudad china de Wuhan.

Donald Trump está ansioso por mostrar un rápido progreso a medida que el país comienza a abandonar la paralización en la que cayó como consecuencia de las restricciones que provoca la pandemia. El actual presidente enfrenta, además, el creciente desafío de ganar la reelección en medio de la agitación nacional: más de 106,000 estadounidenses muertos por el virus, desempleo en niveles récord y ahora discordia y violencia en las calles.

A pesar de los primeros resultados prometedores y el gran interés de la administración en fomentar una asociación entre el gobierno y la industria, persisten obstáculos importantes, y muchos científicos consideran que el objetivo de Trump de tener una vacuna ampliamente disponible a principios del próximo año es poco realista. El desarrollo de vacunas es notoriamente difícil y requiere mucho tiempo; El récord es de cuatro años, y una década no es inusual.

Dos de los candidatos a vacunas seleccionados, Moderna y los científicos de Oxford, ya están en ensayos de Fase II, lo que significa que su efectividad se está probando en decenas de sujetos humanos.

Es probable que cambien a ensayos en humanos a gran escala, llamados Fase III, tan pronto como julio, dijeron dos altos funcionarios de la administración.

Según el plan de administración, alrededor de 30,000 personas participarán en los ensayos de Fase III para cada vacuna cuando lleguen a esa etapa. Si las cinco compañías alcanzan los ensayos de Fase III, alrededor de 150,000 personas, en su mayoría estadounidenses, se convertirían en sujetos de prueba para una vacuna.

Las farmacéuticas que están compitiendo por desarrollar una vacuna y que no fueron seleccionadas por el gobierno estadounidense, son la francesa Sanofi , la estadounidense Novavax Inc e Inovio Pharmaceuticals Inc.