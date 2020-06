Las acciones del 83% de las empresas cotizantes en la Bolsa argentina vale menos de u$s 1

De todas las empresas que cotizan actualmente en nuestro país, sólo el 17%, entre ellas Banco Macro, Byma, Cablevisión Holding, Mirgor, Telecom, Transportara de Gas del Sur, YPF,Banco Francés, Esmeralda, Havanna, Irsa y Molinos Agro, cotizan por encima de u$s 1, tomando de referencia al contado con liquidación.

Si se sube el límite a u$s 2, las empresas se reducen a seis. Subiéndolo a u$s 4, la cifra se reduce a YPF y Mirgor. Si se sube el límite a u$s 8 no hay ninguna empresa.

Si se compara los papeles locales con otras estrellas del exterior, Apple, por ejemplo, vale u$s 318 y Microsoft u$s 183.

“Vale aclarar que las cotizaciones tomadas son estrictamente las del mercado local en pesos convertidas a CCL, ya que determinadas empresas cotizan también en el exterior vía Adrs, y en ese caso existen otras paridades, en función a la cantidad de acciones que emiten las empresas para cotizar allí y tienen otra valuación”, aclaró Hernán Schvarz, fundador de la consultora ETR, que realizó este cálculo.

Además, reveló que si alguien ponía $ 1 en el Merval en noviembre del 2001 hoy tendría $ 136, si lo ponía en dólares hoy tendría $ 114 (promedio de todos los tipos de cambio), si lo ponía en un plazo fijo hoy tendría $ 40, frente a una inflación acumulada entre el 2001 y mayo de este año de 69 veces, por lo tanto algo que valía $ 1 hoy vale $ 70.

Comprando acciones argentinas en el momento indicado, se puede sacar una renta en dólares de 20% en 20 años

Entonces, comprando acciones argentinas en el momento indicado, se puede sacar una renta en dólares de 20% en 20 años. Si bien es muy poco, el Merval hoy medido en dólares da 400 puntos, por lo cual comprar acciones argentinas en noviembre de 2001 era mejor opción que guardar las divisas en el colchón, ya que el máximo del Merval en dólares fue de 1.800 puntos en enero de 2018.

“En la última semana, el índice tuvo una caída del 7%, con los bancos liderando las bajas que se ubican entre el 14% y 18%, mirando los ADRs. La semana pasada los bancos fueron los principales perjudicados por la medida del BCRA de la tasa mínima de plazos fijos (79% de la tasa de Leliq, quitándole mayor margen de ganancia a los bancos", reveló un informe de PPI.

El mercado accionario argentino sigue atado a la negociación de deuda.

Agregó que las expectativas se mantienen en la reestructuración de la deuda, aunque el empeoramiento del contexto macro afectó a las cotizaciones de las acciones como las últimas medidas tomadas, que no benefician para nada a las empresas”, revela un informe de PPI.

“Las acciones vienen subiendo gracias al relativo optimismo de la reestructuración de la deuda. Un acuerdo con los acreedores podría hacer rallear al mercado, aunque los tenedores deberían considerar la ganancia en dólares en un contexto de múltiples tipos de cambio” advierte un informe de LCG.